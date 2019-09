Tovább szól a csabai csípős blues

A Csabai Csípős Blues Klub áttette székhelyét a Nádas sörözőbe, október 4-én tartják az első koncertet.

Mivel bezárt és átalakul az Elefánt Klub, új székhelyet kellett keresnie a Csabai Csípős Blues Klubnak. Tuska Kata, az egyesület elnöke kiemelte, az öttagú elnökséget hatalmazta fel a tagság, hogy a legjobb megoldást megtalálja. A vezetőség – Tuska Kata mellett Borsodi László és Nagy Imre zenész, Molnár Anikó rádiós, valamint Belanka János vállalkozó – számos, a beszélgetéseken felmerült helyet megnézett, és tárgyalt a tulajdonosokkal, a bérlőkkel.

– Több szempontot kellett figyelembe vennünk a választásnál, a legfontosabb az volt, hogy mennyire szívesen fogadnak bennünket – hangsúlyozta az elnök. – Emellett olyan helyet kellett találnunk, ahol működik vendéglátás, nagyjából annyian férnek el, mint az Elefántban, és akár a bárpultnál ülve is hallgathatók az élő koncertek. Mindezt Péli István családi vállalkozásánál találtuk meg. Ők működtetik a Nádas sörözőt, melynek terasza is van. Bent a mobil színpadunkat ott állíthatjuk fel, ahol a fellépőket mindenki látja, hallja.

Az elnök kitért arra, a szempontok között szerepelt az is, hogy lehetőleg a belvárosban legyen a klub székhelye, ahol kéthetente pénteken tartják a koncerteket. Akadt ilyen hely is, de más, fontosabb elvárásoknak nem felelt meg.

– A Nádasban tárt karokkal, örömmel fogadtak bennünket, mindenben segítőkészek voltak – ecsetelte Tuska Kata. – Kimondhatjuk, új otthonra leltünk, amely alkalmas arra is, hogy az országban egyedülálló klub megfelelő helyet biztosítson a fellépőknek és a közönségnek. Jó ideig a túlélésért küzdöttünk, idén viszont a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyertünk, így neves budapesti bandákat hívhatunk meg a blues mellett a rokon műfajokból is.

Október 4-én Petri Lackás acoustic szólója után a Moyo játszik, egykori Palermo Boogie Gang-tagokkal érkeznek. Zenéjükben az acoustic blues, a beat, a folk és a country dallamainak világát ötvözik felsőfokon, a műfaj egyik legjobb hazai zenekaraként. A későbbiekben színpadra lép a Sonny and his Wild Cows, a Budapest Acoustic Band, lesz New Orleans Music Show, gitárpárbaj Little G. Weevillel, Borsodi Lászlóval, valamint egy meglepetésvendéggel, és fellép az EC 70 – Eric Clapton Tribute Band is.