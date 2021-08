Tótkomlósi mintaprojektet támogat az evangélikus egyház

A Magyarországi Evangélikus Egyház egy olyan mintaprojektet támogat, amelynek a helyszíne a Békés megyei kisváros, Tótkomlós.

Az egyházi zsinat kezdeményezésére 2020-ban megfogalmazták azt a célt, hogy az evangélikus gyülekezetek igyekezzenek minél inkább a gazdasági önállósodás felé mozdulni. Végezzenek olyan tevékenységeket, amikkel stabilizálhatják a gyülekezeti életet úgy, hogy maguk teremtik elő ehhez az anyagi forrásokat. Az érintett komlósi gyülekezet lelkésze, Szpisák Attila elmondta, ezen a vidéken a legjobb befektetés az ­agrárium.

– Van tapasztalatunk is, nem most kezdtünk foglalkozni a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel. Öt éve hortobágyi racka törzstenyésztők vagyunk. Állományunk eléri mára a 70 egyedet. Ezért is gondoltuk azt, lehetnénk a zsinat által megfogalmazott céloknak a mintaprojektje itt, Békés megyében – mesélt törekvéseikről.

Az országos egyház támogatásával vásároltak egy, Tótkomlós határában lévő majort, olyat, ahol évtizedek óta hagyománya van az állattartásnak.

– Visszatérítendő támogatással sikerült megvennünk a majort, ahol van 300 anyajuh, és rendelkezésre áll legelő is. Üzleti tervünkben mindent kidolgoztunk, 2022 januárjától munkához is látunk – sorolta a lelkész.

Megtudtuk, a gazda, akitől megvették a gazdaságot, kötődik az evangélikus egyházhoz, ő a folytatásban is segítségükre lesz. Érkezik a komlósiakhoz egy telepvezető ősszel, akivel azután közösen, a gazdálkodás minden területéből igyekeznek a legjobbat kihozni.

– Azt fogalmaztuk meg az országban elsőként az üzleti tervünkben, hogy képessé tesszük magunkat a gazdasági önfenntartásra tíz éven át, miközben vissza is fizetjük az országos egyháznak a vételi árat

– tette hozzá Szpisák Attila.

A tótkomlósi evangélikus gyülekezetnek van egy szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó programja. A résztvevőket eddig is bevonták az állatokkal való foglalatosságokba. Az új helyzet ezen a téren is hozhat előrelépést.

– Tizenöten vannak a programban. Hosszú távú elképzelésünk, hogy akár bentlakásos formában a létszámot bővítjük. A majorban volna arra lehetőség, hogy ott elhelyezzük ezeket az embereket. A kísértéstől távol, értékteremtő munkával még hatékonyabbá válhatna számukra a program. Ez egyelőre terv – egészítette ki elképzeléseiket Szpisák Attila.