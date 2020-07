Tótkomlósi ízeket kínáltak a helyieknek a gasztrobuszból

Megtelt élettel és illatokkal szombaton a tótkomlósi belváros, a főtér. A Kossuth rádió szombat délelőtti műsorában is megszólaltak a helyiek: a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában ugyanis ott serénykedtek a szlovák ételspecialisták Prohászka Béla mesterszakács mellett.

A Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza érkezett a városba, csatlakozva a Kossuth rádió Országjáró című műsorához. A délelőtti műsorfolyamban, élő adásban, a helyszínről jelentkezett be a busz és annak egyik utasa, Prohászka Béla olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács, aki a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. Megállás nélkül sokan azért dolgoztak, hogy a településre jellemző ízeket népszerűsítsék.

Ezúttal helyben sült a pogácsa, készült a birkakáposzta és több, a szlovákok lakta településen is népszerű, helyi különlegesség, amit a Komlósi Szlovákok Szervezetének több lelkes tagja mutatott be.

Prohászka Béla hírportálunk érdeklődésére elmondta, a megjelenésében is feltűnést keltő busz februárban egy orosházi gasztronómiai eseményen debütált. Márciustól a koronavírus miatt nem gurult tovább. Amióta a korlátozásokat feloldották, minden szombaton úton van a csapat.

– Az a cél, hogy az adott helyszínen a helyi értékeket, a jó minőségű alapanyagokat, a hungarikumokat bemutassuk, népszerűsítsük. Békés megyében Orosháza után ez a második helyszín, ahol leparkoltunk. A szlovák ízvilágot hozták ide a buszba az asszonyok, akikkel együtt készítjük el az ételspecialitásokat, miközben a rádió munkatársai a komlósi helytörténeti, zenei és egyéb érdekességeket ajánlják a hallgatók figyelmébe – sorolta a nap történéseit a mesterszakács, majd Molnár Pálnéval a birkakáposzta elkészítéséhez fogtak.

Közös témát adott a konyhában jártas sütő, főző párosnak a tolófánk (spricka) elkészítésével kapcsolatos tapasztalatcsere is. Azt már Ancika mesélte el nekünk, hogy a szlovák szervezet tagjai (Venyercsan Ádámné, Farkas Pálné is) készültek a szombati napra szalalkális aprósüteménnyel, kvaszjenkával, no és a híresen finom fonott kaláccsal. Miközben serénykedtek, sütöttek, főztek a buszban, megtudtuk, az asszonyok rengeteg kiváló recept birtokában vannak, azokat egy könyvbe gyűjtötték még a kétezres évek elején. Tavaly megjelentették a receptkönyv bővített kiadását, akkora volt iránta az igény.

Találkoztunk a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóságának igazgatójával, Sipos Andreával, aki munkatársaival is ott szorgoskodott a gasztrobuszban. A kisvárosi környezetben gyorsan híre ment annak, hogy a hétvégi eseményekben bővelkedő településen (szenior úszóverseny is ekkor zajlott) ínycsiklandozó ételek készülnek a főtéren. A kíváncsiskodók az ízek kóstolása mellett zenei csemegéket is „elfogyaszthattak”.