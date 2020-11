Tortacsodák születnek a dévaványai pedagógus kezei alatt

Kilencéves kora óta készít süteményeket Földesi Lajosné, akinek pedagóguspályája mellett a desszertek megalkotása jelenti a kikapcsolódást. Cukorból készült virágdíszei egyre kifinomultabbak, amiket ehető, csipkés hímzéssel ötvöz – derült ki a vele folytatott beszélgetésből.

– Mióta foglalkozik tortasütéssel, illetve miként toppant be az életébe ez a hobbi?

– Már gyermekkorom óta sütök, az első önálló süteményemet kilencévesen készítettem, természetesen szülői felügyelettel. Édesapám szülei a szomszédunkban laktak, nagymamám pedig minden héten sütött valamit. Az ő konyhai munkáját mindig nagy érdeklődéssel figyeltem, de a család többi nőtagja is hasonló mintát mutatott. Nálunk ugyanis az anyák és nagymamák egyik legfontosabb szerepe az étellel való ellátás volt, ráadásul házi készítésű finomságokkal mind a főétkezést, mind a desszertet illetően. Ezért elég korán elkezdetem tortákat is sütni, persze eleinte még díszítés nélkül.

– Hogyan jött a cukorvirágok ötlete?

– Néhány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem az internetet és a közösségi médiát használni, olyan tortacsodák jöttek velem szembe a képernyőn, amikkel azelőtt sosem találkoztam. Hihetetlen volt számomra, hogy a látottak emberi kézzel, cukorból megformázhatóak, de nagyon meg akartam tanulni ezt a technikát. Így aztán addig képeztem magam különböző online videókból, amíg autodidakta módon el nem sajátítottam a cukorvirág-készítés művészetét. Később online képzéseket is találtam, ezeken képzett emberektől tanulhattam olyan módszereket, mozdulatokat, melyek egyszerűbbé teszik az alkotást.

– Említette, hogy gyermekkora óta a sütés szerelmese. Miért választotta mégis a pedagóguspályát?

– Ezt a kérdést én is feltettem nemrég magamnak. A válasz talán az, a sütés mindig természetes velejárója volt az életemnek. Édesanyám viszont pedagógus, ahogy az unokatestvérem, annak gyermeke és a húgom is. Tehát a tanítás is egyfajta szülői minta volt, ráadásul a sütéssel együtt nagy szerelemként tekintek rá. Ugyanakkor a gyerekekkel való foglalkozás egész embert kíván, és egy idő után el lehet fáradni benne. Ilyenkor szükség van a feltöltődésre, amit a horgolás és a sütés jelent számomra.

– A horgolást és a sütést ötvözte is?

– Igen, hiszen a kezdetekben főként mézeskalácsot sütöttem, amin a recehorgolás mintája szépen megjeleníthető. Majd egy erdélyi kirándulás után komolyabb, nagyobb mintákat horgoltam, amiket később már a tortákon is előszeretettel alkalmaztam. Természetesen olyan ehető alapanyagokból, mint például a gumicukor. Ezt ötvözöm a cukorvirágokkal, amiknél legtöbbször a botanikai hűséget követem (amikor színekben és méretben is megegyezik a cukorból készült virág a valódival), de olykor engedek szeretteim kérésének, és fantázia alapján színezem a dekorációt. Hozzáteszem, a munkáim között sosincs két egyforma, ha az alap egyezik is, a díszítés mindig különbözik. Hiszen azokat személyre szabottan készítem rokonaim, ismerőseim születésnapjára vagy egyéb eseményekre. Alkotás közben pedig arra gondolok, akinek szánom a tortát. Tudom, hogy az ajándékozott fél szereti-e a cicomát, vagy inkább a letisztult dolgok felé hajlik, sőt, legtöbbször a kedvenc színét, ízvilágát is ismerem. Így az édesség mindig olyan lesz, amilyen a leendő „gazdája”.

