Tombol a kánikula, érvénybe lépett a harmadfokú hőségriadó

Az időjárási előrejelzések szerint a hét végéig biztosan minden nap harmincöt fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ami megterheli szervezetünket és a napi munkavégzésre is hatással van. Összeállításunkban arról olvashatnak, hogyan telnek Békésben a forró napok, illetve miként viselhetjük könnyebben azokat.

A hosszú esős időjárás után beköszöntött a napokban a kánikula Békés megyében, amit a továbbra is magasnak mondható páratartalom miatt nehezebben visel szervezetünk. Ilyenkor érdemes fokozottabban odafigyelnünk egészségünkre és elkerülhetetlenné válik néhány óvintézkedés a munkahelyeken, az intézményekben és otthonokban egyaránt.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos, a Gyulai Egészséges Városért Közalapítvány Kuratórium elnöke elmondta, gyermekek esetében kánikula idején a legfontosabb a megfelelő folyadékpótlás. Kiemelte azonban, hogy utóbbira semmiképp ne alkalmazzunk cukros üdítőket, helyette vizet, esetleg limonádét adjunk nekik.

Lényeges, hogy 11 és 16 óra között ne tartózkodjanak napon, illetve napközben adjunk a kisebbekre vékony sapkát vagy kalapot. A csecsemőkkel kapcsolatban kiemelte, a fent említett időpontban lehetőleg ne vigyük ki őket babakocsival, utóbbit pedig ne takarjuk le soha textilpelenkával vagy pléddel, mert úgy akár tizenöt fokkal is melegebb lehet benne, mint a szabad levegőn. Helyette használjuk inkább napernyőt.

Dr. Sonkoly Iván felnőtt háziorvos elmondta, jelenleg harmadfokú hőségriadó van érvényben Békés megyében, ami azt jelenti, hogy az átlaghőmérséklet három napon keresztül meghaladja a huszonhét fokot.

Hozzátette, a szervezetünknek a normális működéshez viszonylag állandó hőfokra van szüksége, melyet hőszabályozó rendszerünk biztosít, ami a kánikulában nagy terhelésnek van kitéve. Utóbbiak miatt az idősebbeket és a krónikus betegségekben szenvedőket viseli meg leginkább a meleg.

Védelmünk érdekében javasolja, hogy kellő mennyiségű folyadékot és sót fogyasszunk, illetve szükség van a környezetünk és önmagunk hűtésére is. Érdemes ezekben a napokban a reggeli és esti órákban szellőztetni, a dél körüli időszakban pedig beárnyékolni otthonunkat.

Az MTI tudósítása szerint szerda déltől egészen a hőségriasztás végéig ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon. A hozzájuk eljutott közleményében a társaság azt írta, az intézkedés célja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel induljon útra. Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi, a békéscsabai, a szegedi, a kecskeméti, a szolnoki, a győri, a pécsi, a nagykanizsai, a zalaegerszegi, a siófoki, a veszprémi, a tapolcai és a celldömölki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók.

A meleg időjárás miatt egyre többen keresik fel a klímabeszereléssel foglalkozó cégeket, ezért jelenleg többhetes várakozási idővel kell annak számolnia, aki klímát szereltetne otthonába – árulta el lapunk megkeresésére Csjernyik Tamás, a CsT-Klíma Kft. ügyvezetője.

– Tapasztalatom szerint egyre többen gondolkodnak előre, de így is rengeteg megrendelés fut be hozzánk. Tegnap este összeszámoltam, hat óráig közel száz telefonhívást kaptam. A munkatársaimmal teljes gőzzel dolgozunk, hétköznap és hétvégén is vállalunk munkát, de így is négy hétre nőtt a várakozási idő. S ha ilyen marad az időjárás, akkor a dömping eltarthat egészen augusztus közepéig – mondta el az ügyvezető.

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, az év minden napján igyekeznek biztosítani a hozzájuk érkezőknek a megfelelő komfortérzetet, így természetesen a nagy melegben klimatizált házban várják a vásárlókat. Dolgozóiknak – főként a parkolóházban tevékenykedőknek – folyamatosan védőitalt biztosítanak, amihez hűtőgépek is rendelkezésükre állnak.

Vozár Márton, a megyei kereskedelmi és iparkamara vendéglátóipari osztályának elnöke elmondta, a kánikula érkezése egyben a vendéglátás nyári szezonját is megnyitotta, ezzel együtt megnövekedett a dolgozók védelme érdekében szükséges intézkedések száma a munkahelyeken.

Utóbbiak közé sorolta többek közt a könnyített öltözéket – pincérek esetében a mellény és nyakkendő elhagyása, szakácsoknál pedig a kabát helyett pamut póló viselése – és a megfelelő higiénia és komfortérzet miatt a gyakori tisztálkodást, illetve átöltözést is.

Hozzátette, természetesen védőitalt is biztosítanak dolgozóiknak, illetve árnyékos pihenőhelyet ugyancsak. Csárdájuk konyhájában pedig mennyezeti kazettákkal és az ablakok szárnyának levételével igyekeznek természetes szellőztetést elérni a mintegy 45 fokos hőmérséklet könnyebb elviseléséhez.

A rendőrségtől megtudtuk, állományuk alapvetően háromféle öltözéket viselhet munkában, attól függően, hogy ki milyen területen teljesít szolgálatot. Egyenruhás kollégáik, munkakörüktől függően szolgálati ruhát, vagy gyakorlót viselnek. Június 1-je és szeptember 15-e között a nyári öltözet szolgálati rövid ujjú ing, nyári pantalló (nadrág), nyári félcipő, valamint a tányérsapka.

Az úgynevezett vegyes ruhás dolgozók hordhatják civil öltözéküket munkában is, azonban parancsnoki utasításra, az adott feladattól, vagy eseménytől függően szolgálati (köznapi) viseletre kell váltaniuk.

A polgári ruhás rendőrök civil öltözékben végzik munkájukat, de elvárás feléjük, hogy a szerv jellegének, tekintélyének megfelelő tiszta és kulturált ruházatot viseljenek. A kiegészítők hőségben korlátozottak, azonban mindenki számára megengedett például a fekete, arany, vagy ezüst keretes napszemüveg és szükség esetén a gyógycipő. Végül hozzátette, a kánikulában a közterületen szolgálatot teljesítő kollégáiknak biztosított a hűtött ásványvíz.