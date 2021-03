Tojásfa készült Tótkomlóson

A közeledő húsvéti ünnepre készülődnek a természet háza dolgozói.

Akik otthon tojásokat díszítenek, azok elvihetik legszebb munkáikat és a ház előtti tojásfára, díszítésként kihelyezhetik. A díszítéshez sok-sok tojásra szükség van. Bármilyen technikával készült, felakasztható hímestojást, vagy egyéb anyagból készült dekorációs tojást szívesen várnak a folytatásban is, hogy a fa minél szebb és gazdagabb legyen. Egyben a városban élő lakosság összefogását is szimbolizálja.

Ottjártunkkor egy orosházi díszítővel, Szilágyi Mihálynéval is találkoztunk. Gyöngyökkel díszített szép darabját akasztotta fel a fára. Reményét fejezte ki, hogy a komlósi ismerősei is követik majd a példáját. Közben a szorgos kezek nyomán a már kosárba begyűjtött szebbnél szebb tojások is felkerültek a fára. Érkeztek közben is adományozók. Az ötletgazdák arra is felhívták e sorok írójának a figyelmét, hogy a ház egyik ajtaját fotófallá dekorálták. Pompás, színes dekoráció elé állva tehetik egy fénykép erejéig emlékezetessé az arra járók az idei húsvéti alkalmat.