Többszörösére emelkedett a fertőzöttek száma Sarkadon

– Másfél hete még azt lehetett mondani, hogy a megelőző tíz napban 16 sarkadinál igazolták a koronavírus-fertőzést, azóta viszont a városban is jelentősen megugrott, többszörösére emelkedett a pozitív esetek száma – hangzott el csütörtökön a sarkadi képviselő-testület ülésén.

– Van, aki tünetmentes, van, aki heteken keresztül lázzal küzd, és van olyan is, aki a járványkórházban lélegeztetőgépre került – mondta dr. Mokán István polgármester, óvatosságot és a szabályok betartását kérve a sarkadiaktól.

Az ülésen a központi orvosi ügyelet tevékenysége is napirendre került. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. cégvezetője, Farkas Katalin elmondta: diszpécserszolgálatot működtetnek, és kikérdezik a betegeket részletesen egy protokoll szerint, akkor is, ha telefonálnak, akkor is, ha bemennek az ügyeletre.

A koronavírus-gyanús eseteket jelenik a mentőknek és a népegészségügyi központnak egyaránt. Azokat a pácienseket is ellátják természetesen, akik másfajta betegséggel küzdenek.