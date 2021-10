Többféleképpen látogatható a kolbászfesztivál

Hégely Sándor, a Csabai Kolbászfesztivál igazgatója kiemelte, a fesztivál védettségi igazolvánnyal (plasztik kártya, applikáció) vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel látogatható.

A beléptetéskor emellett be kell mutatni a személyi igazolványt vagy az útlevelet. Más személyazonosító okmányt nem fogadnak el. A 6. életévüket nem betöltött gyerekek a rendezvényt ingyenesen látogathatják. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező, 18 éven aluli jegytulajdonosok csak abban az esetben léphetnek be a fesztivál területére, ha kíséri őket egy másik 18 éven felüli magyar állampolgár vagy lakos, akinek van védettségi igazolása. Azok a 14 és 18 év közötti jegytulajdonosok, akiknek van védettségi igazolványuk, a védettségi igazolvány és a személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) együttes bemutatásával beléphetnek a fesztivál területére felnőtt kísérő nélkül is.

Amennyiben valaki oltási igazolvány nélkül vagy külföldi állampolgárként érkezik az eseményre, be kell mutatnia a nevére szóló negatív koronavírus PCR tesztet – amely nem régebbi, mint 72 óra az adott nap kapunyitásától számítva – vagy védettségi (oltási) igazolást, amely lehet az uniós digitális Covid-igazolvány, vagy a nemzetközi megállapodások alapján elfogadott koronavírus elleni oltásokról szóló igazolás. Mindkét esetben be kell mutatni a személyi igazolványt vagy az útlevelet is. Negatív koronavírus PCR teszt eredmény formátuma: csak és kizárólag kinyomtatott, magyar vagy angol nyelvű tesztigazolásokat fogadnak el.

Hégely Sándor elmondta, akinek nincs a belépéshez kötött igazolása, az a helyszínen gyorstesztet vehet igénybe 8500 forintért, és ez negatív eredménynél napi belépésre jogosít fel.

