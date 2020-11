Többen keresik az influenza elleni vakcinát Békés megyében

Idén a megszokottnál nagyobb igény mutatkozik a lakosság körében az influenza elleni védőoltásra — derült ki a Békés megyei háziorvosok beszámolójából. Elmondták, a Covid-19 járvány miatt most ajánlottabb is a vakcina, hiszen a két vírussal egyszerre nehezebben küzd meg a szervezet.

– Rohamról ugyan nem beszélhetünk, de kétségtelenül megnövekedett az érdeklődés az előző évekhez képest az influenza elleni védőoltásra – nyilatkozta lapunknak dr. Sonkoly Iván, békéscsabai háziorvos. Meglátása szerint mindez annak köszönhető, hogy sokan megértették, mennyire fontos beadása a koronavírus-járvány idején. A kettős megfertőződés ugyanis komoly veszélyt jelenthet még az egészséges emberi szervezet számára is. Elmondta, rendelőjében egyelőre van elég oltóanyag, amiből 260 darabot igényeltek és eddig mintegy 160-at adtak be. Az utánpótlásra azonban már jelezték igényüket. Végül kiemelte, az oltást kizárólag előre egyeztetett időpontban vehetik fel a páciensek, ezzel elkerülve a váróteremben kialakuló csoportosulást.

Szeghalmon már október közepén megérkeztek a körzetbe az influenza védőoltások. Dr. Barta Zoltán, felnőtt háziorvos tájékoztatása szerint a védőoltást keddi és csütörtöki napokon 13-14 óra között, péntekenként pedig 12-13 óra között lehet felvenni, és rendkívül ajánlott. Barta Zoltán elmondta, az eddigi tapasztalatok alapján a védőoltás keresett, már a rendelkezésre álló vakcinák 90 százalékát beadták.

Nagy Zsoltné elmondta, Csárdaszálláson kétszer annyian vették fel az influenza elleni védőoltást, mit tavaly, és többen jelezték, hogy az elkövetkezendő időszakban szeretnék megkapni. A polgármester hozzátette,

eddig jellemzően az idősebbek és a krónikus betegek kérték, most azonban olyanok is igénylik, akik eddig soha nem adatták be.

A korosztály vegyes, fiatalok, idősek egyaránt oltatnak.

– Egyelőre nem kérték sokan az ingyenes influenza elleni védőoltást, csupán a gyerekek szüleinek mintegy 10 százaléka, igaz, az utóbbi napokban növekedett igény – mondta dr. Ilyés Mária sarkadi házi gyermekorvos. Kiemelte, a krónikus betegségben szenvedő kicsiknél mindenképpen érdemes beadatni a vakcinát, illetve persze a koronavírus-járvány miatt is. Hozzáfűzte:

az oltóanyag rendelkezésre áll, időpontot adnak, olyankor nincs is más beteg a rendelőben.

– A körzetemben lévők 15-20 százaléka a korábbi években is kérte az influenza elleni védőoltást, most pedig ennél is jelentősebb az igény az ingyenességnek és a kampánynak köszönhetően – folytatta dr. Szabó Zoltán sarkadi felnőtt háziorvos. Elmondta, tud olyan kollégáról, ahol elfogyott az ingyenes vakcina, és ő is beadta a rendelkezésére bocsátott készlet kétharmadát, tehát két héten belül nála szintén hiánycikk lesz az oltóanyag.

A háziorvos bízik benne, hogy lesz kellő mennyiségű utánpótlás.

Hogy ne legyen torlódás, előjegyzés alapján és rendelési időn kívül érkeznek a helyiek, akik kérték a védőoltást – mondta a szakember. Hangsúlyozta: két-három héten belül kialakul a védettség, amely kitart egészen április végéig. Mivel rendkívül hasonlóak a tünetek, azok esetében, akik megkapták az influenza elleni vakcinát, sokkal könnyebb lesz megállapítani a későbbiekben például láz, köhögés, végtagfájdalmak esetén, hogy koronavírus-fertőzésről vagy influenzáról van-e szó.