Többen juthatnak szociális juttatásokhoz Gyulán

Módosította szociális tárgyú rendeletét csütörtökön megtartott ülésén a gyulai képviselő-testület – jelentette be a grémium tanácskozását követő sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő polgármester.

Mint elmondta, a változtatások azokat a rendelkezéseket érintették, amelyek a helyi önkormányzati, szociális ellátásokhoz való hozzáférést szabályozzák. A testület megemelte a jövedelemhatárokat, hogy többen juthassanak a támogatásokhoz.

– A módosítást a fizetések emelkedése és családi adókedvezmények hatásai indokolják – ecsetelte. – Kicsúszott egy olyan réteg a helyi szociális ellátások köréből, amelyek tagjai joggal tarthatnak igényt a segítségre.

Sós Judit szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályvezető elmondta, a lakhatási, illetve a közétkeztetési támogatás esetében a jövedelemhatárt 71 ezer 250 forintról 85 ezer 500 forintra emelték. A temetkezési költségekhez való hozzájárulás esetében a jövedelemhatárt 85 ezer 500 forint helyett 114 ezer forintban határozták meg. A támogatás összegét 20 ezerről 30 ezer forintra emelték.

A gyermek hátrányos helyzetének enyhítését szolgáló települési támogatás jövedelemhatára 71 ezer 250 forintról ugyancsak 85 ezer 500 forintra változott. Az iskoláztatási támogatás formájának módosítása is indokolttá vált az Erzsébet-utalvány megszüntetésével. Erre való tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott juttatást is pénzbeli támogatásként folyósítják. A létfenntartási gondok enyhítését szolgáló települési támogatás esetében is nőtt a jövedelemhatár: családok esetében egy főre jutó 57 ezer forintra, egyedülállók esetében 71 ezer 250 forintra.

A testület fontos döntést hozott az Airbus Helicopters és a magyar kormány gyulai beruházásával kapcsolatban. A grémium úgy döntött: kérelmezi, hogy a beruházások helyszínéül szolgáló déli ipari park területének bővítésével, fejlesztésével és egyéb munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítását. Ha a kormányzat megadja ezt a speciális státuszt egy ilyen beruházásnak, a fejlesztés kapcsán a hatósági eljárások szabályaiban, az ügyintézési határidőkben sokkal kedvezőbben rendelkezések alkalmazandók, amelyek célja, hogy meggyorsítsák a beruházás megvalósítását.