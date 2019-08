Többen gondolnak a jövőjükre

Az egészség mellett talán az anyagi biztonság a legfontosabb az emberek számára. Utóbbiért pedig számos módon lehet tenni, hiszen ma már egyre rugalmasabb, nem csak a tehetősebb rétegnek szóló megtakarítási formák léteznek – számolt be lapunknak egy független pénzügyi tanácsadó.

Rontó Judit elmondta, Békésben szerzett tapasztalatai szerint folyamatosan nő azok száma, akik anyagi értelemben gondoskodni szeretnének a jövőjükről. A megtakarítási formák azonban változtak, hiszen korábban még „malacperselybe”, takarékbetétkönyvekbe és a „párna alatt” gyűjtögettek, ma már a különböző pénzintézetek is több lehetőséget kínálnak, egyre jobb feltételekkel. Vannak viszont olyanok is, akik kevés jövedelmük, illetve magas kiadásaik miatt nem tudnak félretenni. A szakértő szerint azonban számukra is létezik megoldás a kiadások átcsoportosításával.

A tanácsadó kiemelte, mivel a megtakarítások legfőbb célja általában hosszú távú, így gyermekünk jövőjének a biztosítása, a saját otthon vásárlása és a nyugdíjas évek kényelme, ezért nem érdemes otthonunkban gyűjtögetni, hiszen úgy akár évente két-három százalékot is romolhat a pénzünk értéke.

A megtakarítások gyakoriságára visszatérve elmondta, tíz emberből átlagosan négy-öt az, aki már gondoskodik valamilyen formában jövőjéről, s egyre több a 20-30 éves. Hozzájuk kezd felzárkózni a középkorosztály, az idősebbek pedig jóval kevésbé érdeklődnek ezen lehetőségek iránt. A fiatalokról elmondta, ők nem csupán a gyermekekre és lakhatásra gondolnak, egyre többen terveznek már a nyugdíjas évekre is.

A gyűjtögetési formákról elmondta, létezik a rendszeres, havi szintű, s az egyösszegű befizetés. Az előbbi inkább hosszú távon (tíz év felett) kedvező, az utóbbira pedig az azonnali hozzáférhetőség jellemző. Összegekben a nagycsaládosoknál a 10-12 ezer ­forint, a középkorosztálynál a 20-40 ezer forint a megszokott. Mindenkinek azt szokta azonban javasolni, a bevétel 10 százalékával indítson megtakarítást, ami mellett az aktuális anyagi helyzet is biztonságos maradhat.

Fontos tudni, 2017 óta már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által szabályozott, úgynevezett etikus életbiztosítással egybekötött megtakarítások is léteznek, amelyek lényege, hogy rövid távon – akár három év után – is hozzáférhetőek és alacsony kezelési költségekkel működnek, így az ügyfelek a lejáratkor 10-15 százalékkal nagyobb összeget vehetnek ki belőlük, mint a korábbi konstrukciókból. Emellett kombinálható a rendszeres és az egyösszegű, illetve a hosszú és rövid távú megtakarítás, mivel nyitható hozzá egy rugalmasan működő alszámla.