Többek közt sportprogramokkal várták a látogatókat a CsabaParkban

A CsabaParkba megszervezett Csaba napon, egész nap a Karaván Zenekar szolgáltatta a zenei aláfestést és a talpalávalót.

Kicsik, nagyok, családok vegyesen, mindenki aktívan részt vett a programokban. Bent a rendezvényközpontban a sporté volt a főszerep, itt a BeActive Szabadidősport Egyesület állított ki többféle játékokat, melyek minden korosztály számára élménydús kikapcsolódással szolgáltak. Többek közt ugrálókötelezésben, labda- valamint ütős játékokban vehettek részt a megjelentek. Ottjártunkkor mindegyik pályán felnőttek, gyerekek vegyesen játszottak, és mint kiderült tétje is volt a megmérettetésnek.

Öt állomáson keresztül két kihívást lehetett kipróbálni, melyek után pecsétet kaptak a résztvevők. A célnál pedig különféle ajándékokat választhattak azok, akik beszerezték az összes pecsétet. Mindezek mellett volt asztalitenisz, ahol Tarkó Áron mentorálta a jelentkezőket, de Varga Adrienn „bukfencakadémiája”, és a trambulin is a mozgással egybekötött kikapcsolódást szolgálta.

Liza, édesanyjával látogatott ki a rendezvényre, neki Pasenko bohóc műsora – abból is a pálcás varázslat –, és mindennek végén a lufihajtogatás tetszett. Mint elmondta, otthon egy cica várja, ezért lufiból is azt kért, melyet a kislány beszélgetésünkkor is kezében szorongatott. Arra kérdésre, hogy megismerteti-e a két cirmost egymással, egy határozott nemmel felelt a kislány.

Izabella és Zoltán, nagyszüleikkel látogattak ki a napra, ők is a bohócot jelölték meg egyik kedvencként. A gyerekek viccesnek találták a műsort, kiemelték a tányérpörgetést, de a lufihajtogatás is kedvükre volt. Ők egy krokodilt és egy zsiráfot kaptak, sajnos ez utóbbinak beszélgetésünkkor már csak a nyaka maradt épp – mutatta a kislány. Mindezek mellett a sportprogramokat is említették, elmondásuk szerint élvezettel teljesítették a kihívásokat. A nagyszülők hozzátették, bár a gyerekeknek hamarosan aludniuk kellene, de mivel jól érzik magukat vélhetően egész nap maradnak, együtt töltenek egy családi napot.

Fodor Gábor, a CsabaPark igazgatója elmondta, a családok és a gyermekek számára többféle elfoglaltsággal és programmal, valamint ugrálóvárakkal is készültek, melyeket díjmentesen használhattak a kicsik. Kiemelte még az esti OVER3 koncertet, a parkba kitelepült véradást, illetve elmondta, hogy nagy siker az 500 forintos menü, melyet az ottani konyhán készítettek. Fodor Gábor hangsúlyozta, jó volt látni ahogy a szülők motiválták a gyermekeiket, az egyes játékok és feladatok kipróbálása érdekében. Elmondása szerint ez is megmutatta, hogy egy kiváló családi együttlétet sikerült összehozni aznapra.