Több településen okoz nehézséget a szerdai vihar

Több településen is megteltek, vagy befogadóképességük határához érkeztek a belvíz-elvezető árkok a napokban, különösen a szerdán délután lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt.

Fekete Ferenc, Murony polgármestere hírportálunknak elmondta, náluk is ez a helyzet állt elő, és bonyolítja a körülményeket, hogy a szántóföldeken is áll a víz, ami azt is magával hozza, hogy a faluból is nehezebben folyik le a csapadékvíz.

– Szerencsére lakóingatlan jelen pillanatban nincs veszélyben, a kertek, udvarok komoly része azonban vízben áll. Nagyon figyelünk, és ha kell azonnal beavatkozunk – hangsúlyozta. – Sajnos a földeken komolyak a problémák, félő, hogy a későbbi termést már nagyban károsították a folyamatos esőzések.

Siklósi István, Mezőberény polgármestere már a reggeli órákban Nincs vész, főleg nincs katasztrófa, de … kezdetű posztjában tájékoztatta a lakosságot a városban kialakult helyzetről.

– Az utóbbi hetekben lehullott nagy mennyiségű csapadék eddig jobbára „csak” kellemetlenséget okozott városunkban. A mezőgazdaságnak már jelentős károkat is – fogalmazott. – A következő napokban várható további esőzés növelheti a kellemetlenségeket, esetleg kirívóan nagy mennyiség esetén a város néhány területén veszélyhelyzet is kialakulhat. Bízunk benne, hogy nem következik be a 2011. év eleji helyzet, amikor nagy erőkkel kellett védekezni a lakóingatlanok, vagyontárgyak megóvásáért, megmentéséért.

Mint kiemelte, az önkormányzat részéről folyamatosan figyelik, elsősorban a korábban veszélyeztetett helyszíneket, de kérte a lakosságot is, hogy a környezete, ingatlanja előtti vízelvezető árkokon lévő átereszek tisztítására, a dugulást eredményezhető hulladék eltávolítására.

– Amennyiben a helyzet jelentősen romlik, úgy a szükséges belvíz-védekezési lépéseket megtesszük, többek között ügyelet felállításával is – húzta alá. – Erről tájékoztatással élünk majd Önök felé. A jelenlegi helyzetben továbbra is kérem türelmüket a víz elvonulásáig, elszivárgásáig. Eddig a lakosság nagyon jól „vizsgázott”!

Bortókép: olvasói fotó (Okány)