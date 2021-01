Több százezer csibét keltet a békési Tóth család

Évtizedek óta működik sikeres családi gazdálkodásban a békési keltetőüzem. Tóth Szabolcs és felesége, Tóthné Liszkai Anita mellett a 102 éves nagypapa, Hidvégi Mihály is napi rendszerességgel részt vesz a munkában. Évente összesen mintegy 800-850 ezer naposcsibe kel ki a gazdaságukban, amelyek azután Kecskeméttől kezdve a Dunántúlon át Budapest környékéig az egész országba eljutnak.

A keltetést még a nagyszülők kezdték el évtizedekkel ezelőtt a tanyájukon. Tőlük előbb a lányuk, majd 2000-ben az unokájuk, Tóthné Liszkai Anita és férje, Tóth Szabolcs vette át a feladatot. A kezdetektől őstermelőként, illetve családi gazdaságban tevékenykednek.

Alapvetően a naposcsibék keltetése a legfőbb tevékenységük, ugyanakkor volt egy időszak, amikor különösen főszezonban nehéz volt megfelelő tojáshoz jutni. Ezért Békés és Békéscsaba között elindítottak egy „tyúktelepet” is, ami biztosítja a megfelelő tojásutánpótlást. Szerdán reggel ott találkoztunk Tóth Szabolcsékkal. A házaspár hírportálunknak elmondta, mintegy 3 ezer darab fehér húsú, illetve 4 ezer vörös húsú, valamint kettős hasznosítású tyúkot nevelnek ebben az üzemben.

– Különösen 2013 óta folyamatosan automatizálunk – emelte ki kérdésünkre Tóth Szabolcs. – Ennek két oka is van. Egyrészt, szeretnénk gyorsabbá és hatékonyabbá tenni a munkát. Emellett akadt egy időszak, amikor nem igazán lehetett munkaerőt találni. Ez utóbbi körülmény is arra ösztönzött minket, hogy lépjünk a technológiai fejlesztés irányába.

Jelenleg a házaspár mellett a 102 éves nagypapa és három alkalmazottjuk dolgozik a keltetőüzem két telephelyén.

– Végig saját forrásból biztosítottuk a modernizálást és a beszerzések költségeit, folyamatosan, lépésről lépésről haladtunk előre – fogalmazott Tóth Szabolcs. Mostanra az etetés, az itatás, a tojáskihordás, a tojásválogatás- és -bélyegzés egyaránt automatizált, ahogy a légtechnika is. Ez utóbbira egyébként óriási összegeket lehetne még fordítani, hiszen mindig új és újabb, egyre korszerűbb eszközök születnek. A család tervei szerint még idén lecserélik az épületek héjazatát, illetve gondolkodnak saját takarmánykeverőben is, de ez utóbbi még a jövő zenéje.

A tojások a Békés és Békéscsaba közötti üzemből bekerülnek az előbbi település belvárosába, a Babilon soron található keltetőbe, ahol a 102 éves Hidvégi Mihály is a mai napig dolgozik. Mint megtudtuk, a szakember az egész folyamatot felügyeli, koordinálja, részt vesz az operatív feladatokban, a tojások válogatásától a ládák papírozásán át valamennyi munkafázisban. Kilencvennyolc éves koráig a kis kertjükbe is kijárt, kapált, cirkot termesztett, és körülbelül 120-130 seprűt kötött meg a család számára. Szezonban pedig szinte az egész napot az üzemben tölti, csak ebédelni megy át szomszédos házába, majd megissza a kávéját és szundikál egy fél órácskát. Ezt követően megy is vissza, és folytatja a munkát, ami a mai napig nagyon fontos számára.