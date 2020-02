Több százan vettek részt a békési farsangi programon

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél” – kántálták több tucatnyian az Itt a farsang, áll a bál című szombati békési rendezvényen szombaton kora este, miközben a kiszebáb égetésével jelképesen elhajtották a telet. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ már hagyományosnak számító programján ezúttal is számos érdekességgel, például jelmezversennyel, tűzidomár show-jával és táncházzal is várták a több száz érdeklődőt.

A mai világban különösen fontos a hagyományok megőrzése és ápolása – fogalmazott megnyitó beszédében Vámos Zoltán. A város alpolgármestere elmondta, a tradíciók ápolásával olyan helyzetet hozunk létre, amivel a jó kedvet teremtünk, közösségben vagyunk, ki tudunk lépni a digitális térből, és gyermekeinket is kimozdítjuk onnan. Hozzátette, természetesen a farsangi szokások, illetve múltunk egy szeletének megidézése is lényeges része minden évben az eseménynek.

Az alpolgármester hangsúlyozta, örül, hogy a kulturális központ szakemberei nyitottak minderre, és a fenti célok érdekében minőségi, sokakat vonzó programokat hívnak életre.

A rendezvény ebben az évben is több száz látogatót vonzott, a jelmezversenyen pedig minden korábbinál többen, közel hetvenen vettek részt. A teljesség igénye nélkül a népszerű rajzfilmhősök mellett találkozhattunk ötletes stoptáblával, dobókockával, focistával, dalmata kutyával, boszorkánnyal, magával Batmannel, a denevéremberrel, kereszteslovaggal, sárkányvadásszal – és még sorolhatnánk. Stílszerűen a szervező kulturális központ munkatársai is jelmezt, nem is akármilyen maszkákat öltöttek ezen a napon.

Túri Andrea, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója elmondta, a színpadi programok kavalkádja délután három órától indult. Fellépett többek között a Békési Hagyományőrző Dalkör, a Körös Citerazenekar, az Enjoy The Dance, az Energy Dance Cool Hip-Hop Táncszínház, a Belencéres Néptáncegyüttes, valamint idén is volt zumba bemutató Kiss Vikivel. A jelmezversenyen a legmókásabb, legötletesebb és legkreatívabb jelmezeket díjazták, de természetesen valamennyi nevező gyermeket megvendégelték. A zsűrit hazánk egyik népszerű gyermekzenekara, az Iszkiri együttes tagjai alkották, akik például a Jön a mamut című slágerükkel váltak a korosztály kedvenceivé, és este hat órától műsort is adtak a rendezvényen.

Nem sokkal 17 óra után kiszebáb-égetéssel és Tierra Jimmy tűzidomár show-jával búcsúztatták, legalábbis szimbolikusan a telet. Este hét órától pedig farsangi táncházba hívta a vendégeket Okányi Mihály és Belencéres Néptáncegyüttes.

Kísérőprogramként tombola, kézműves foglalkozás, fotósarok, arcfestés, óriás játszóház, helyi termék bemutató is szolgálta a kikapcsolódását.