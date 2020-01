Több programot is indítottak a drogprevenció jegyében

A helyi kábítószerügyi egyeztető fórum a közelmúltban tájékoztatást adott munkájáról. A gyulai KEF tagjai közé tartoznak a megelőzésben, gyógyításban, bűnüldözésben érintett intézmények által delegált szakemberek.

Mint a Kiss Szabolcs elnök által jegyzet tájékoztatóból kiderül, a város intézményeiben számos feladatot valósítottak meg az elmúlt két évben. Az oktatási-nevelési intézményekben folytatódtak az egészségnevelési programok, az iskolai egészségfejlesztési és drogprevenciós foglalkozásokon a védőnői hálózat munkatársai, addiktológiai és ifjúsági szakemberek vettek részt. Az iskolákat is segítették drogstratégiájuk aktualizálásában, megvalósításában.

A 2016/2017-es tanévben a fiatalok körében nagy mintás kutatást végeztek, a fórum a munkája során felhasználja az akkori tapasztalatokat, illetve tavaly előkészítették a 2020-ra tervezett kutatást is. A KEF ugyancsak részt vesz abban a párbeszédben, amely a döntéshozók, az állami intézmények és a civil társadalom között folyik, illetve annak koordinálásában is szerepet vállal. A gyermekeket segítő DADA program oktatása és a kortársképzés folytatása is a feladatok közé tartozik. A kortárs segítők számos szakmai nap programjaiba is bekapcsolódtak.

Helyi szinten az eddig kialakított intézményi és civil szakmai egyeztetések és folyamatok is megvalósultak, a csatlakozott szervezetek mindegyike a saját területén sokat tett.

A tájékoztatóban pozitív változásként említik, hogy újra működik a www.kef.hu szakmai weboldal, ahol hasznos információk, aktualitások és archív anyagok is elérhetők.