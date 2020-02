Több mint kétszáz helyen tarolt a szél szerdán megyénkben

Kétszáztizenhét segélyhívás érkezett a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási főügyeletére elsősorban a vihar miatt szerdán. Akadozott az áramellátás; volt, ahol a szél üvegoldalú buszmegállót borított fel, ami össze is tört.

Az esetek nagy részében a viharos széllel, széllökésekkel kapcsolatos műszaki mentések jelentettek feladatot a tűzoltóknak. Kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz riasztották őket, melyek veszélyeztették a közúti és gyalogos forgalmat, valamint villanyvezetéket szakítottak el és gépjárműveket, lakóingatlanokat rongáltak meg.

Hunyán, a település több pontján is óriási erejű szél tombolt szerdán. Hegedűs Roland polgármester – aki a vihar kezdetétől a végéig járta az utcákat – hírportálunknak elmondta, a legnagyobb problémák a Liget, a Széchenyi és az Óvoda utcákban voltak. A legelső helyen a szél kettétört egy nagy méretű nyárfát, ami vélhetően a közeli villanyoszlopra dőlt, majd azt is magával rántotta és kitörte. A körülmények rövid időre életveszélyessé váltak. A kidőlt fa eltávolításában a tűzoltóság segédkezett, a szakemberek egyébként is nagy munkát végeztek Hunyán, a szolgáltató pedig már szerda estére helyreállította a villanyoszlopot.

Több helyen az eseményekkel párhuzamosan jó ideig nem volt áram, de a Nemzeti Közművek munkatársai mindent megtettek, így szerda estére valamennyi háztartásban helyreállt a szolgáltatás. Az internet és tévészolgáltatás viszont még csütörtökön is akadozott, illetve nem működött a közvilágítás a községben. Hegedűs Roland ezzel kapcsolatban kiemelte, békés településről van szó, éppen ezért semmilyen különleges biztonsági intézkedésre nem volt szükség a közvilágítás hiánya miatt. A fa maradványaival a közmunkások „küzdöttek meg” csütörtökön délelőtt.

A ligetben egy fát a törzsénél tört ketté a szél, egyet pedig a gyökerénél csavart ki a helyéből. A közterületek mellett több háznál is problémát okoztak a kidőlt fák, ezeknek a területeknek a kármentesítésében ugyancsak a gyomaendrődi tűzoltók működtek közre. A viharos erejű szél megbontotta a hunyai templom tetejét is. A károk egy részét a biztosító fizeti majd, az önrész biztosítására ugyanakkor gyűjtést szerveznek.

Dankó Béla országgyűlési képviselő munkatársaival közösen választókerületének valamennyi településével egyeztetett a vihar kapcsán, és arról Facebook oldalán részletes tájékoztatást adott. Mint kiderült, sok helyen kidőlt fák, letört gallyak, áramkimaradások szegélyezték a vihar útját. Néhány helyen szélsőséges pusztítást is okozott a szél. A békési református gimnázium teteje sérült. Körösladányban egy üvegoldalú buszmegállót felborított a szél, ami emiatt darabokra tört, senki nem sérült meg. Mezőberényben három helyen fordult elő vezetékszakadás, két embert szén-monoxid-mérgezéssel vittek kórházba. A szél visszafújta a gázt. A helyiek arról tájékoztatták a képviselőt, hogy mindkét érintett a körülményekhez képest jól van. A képviselő kiemelte, csütörtökre mindenütt hellyel-közzel rendeződött a helyzet.