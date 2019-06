Több mint két hónapon át tart a Csabai Nyár

Összességében közel száz program vár az érdeklődőkre idén a Csabai Nyár keretében, június 21. és augusztus 26. között – jelentették be pénteken a városháza udvarán tartott sajtótájékoztatón.

Szarvas Péter polgármester elmondta, a szervezéskor két fő szempont érvényesült: egyrészt az, hogy a programsorozat legyen vidám, szórakoztató és felhőtlen; másrészt az, hogy a helyi értékek, közösségek is megmutathassák magukat.

Kiemelte, a Csabai Nyár Magyarország egyik leghosszabb, több mint két hónapot felölelő nyári rendezvénysorozata.

A Városházi Estéket június 21. és július 13. között rendezi meg a Jókai színház, a TeÁtriumban és a polgármesteri hivatal udvarán. Seregi Zoltán igazgató hozzátette, a Nemzeti Színház előadásával (Carlo Goldoni: Házasság Palermóban) indítanak, műsorra tűzik a közönség kívánságára a Jókai színház előadásában a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című vígjátékot is, illetve lesz Beatles-est és sztárvendégekkel musicalest is. Csányi Sándor egyfelvonásos, egyszemélyes vígjátékkal érkezik (Hogyan értsük félre a nőket?). Kiemelte, a jegyek jelentős része elővételben elkelt.

A Főtéri Nyár július 15-től augusztus 26-ig tart a Csabagyöngye Kulturális Központ szervezésében. Forczek Győző igazgatóhelyettes elmondta, a programok a Szent István téren és a kulturális központ melletti stégen lesznek. Koncertet ad többek között Pribojszki Mátyás csapata, a Jumping Matt and his Combo, a Cloud 9+, Boggie, a Bohemian Betyars, ByeAlex és a Slepp, Little G Weevil. Tematikus heteket is tartanak, lesz lokál hét helyi fellépővel, mozaikos hét, amikor több műfaj keveredik és olyan, amikor fesztiválhangulatot teremtenek.

A programokat eső, rossz idő esetén beviszik a Csabagyöngye Kulturális Központba.

Szarvas Péter végül elmondta, augusztus 20-án 19 órától a The Biebers, 21.30-tól Zséda, Zsédenyi Adrienn ad koncertet.