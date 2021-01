Több mint félmilliárdos pályázati program segítette Békés fejlődését

Egyebek mellett tizenöt, egyenként nyolcvan négyzetméteres kertes ház és egy új közösségi ház is épült a Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen elnevezésű, több mint félmilliárdos pályázati program keretében a városban. Emellett a teljesség igénye nélkül több mint 10 ezer méter betonjárda is épült, illetve játszóteret is kialakítottak.

Bár a program 2018-ban kezdődött, a projekt előzményei egészen 2008-ig nyúlnak vissza – vezette be a pályázat csütörtökön délután megtartott záró-sajtótájékoztatóját Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, összetett és nehéz munka eredményeként jutottak el odáig, hogy a program megvalósulhasson. A teljesség igénye nélkül szólt arról, hogy szociális szakembereiknek előzetesen felmérést kellett készíteniük a városban élő alacsonyabb státuszú lakosság helyzetéről, arról, hogy milyen arányban és mely szegregátumokban élnek. Emellett vizsgálták azt is, hogy hogy ott milyenek a körülmények. A most befejeződő projektet így több sikeres pályázat is megelőzte. Kálmán Tibor példaként említette, hogy a helyi szociális szolgáltató központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében is valósított meg korábban egy-egy összetett projektet a partnerszervezetekkel, amelyekben az érzékenyítés és képzések is szerepet kaptak. Ezek a lehetőségek segítették azoknak a kiválasztását is, akik a mostani projekt során megépült házakba hamarosan beköltözhetnek. A polgármester kitért arra, hogy számos fejlesztés valósult meg a most záruló program keretében. – 17,6 millió forintból Soványháton közösségi ház létesült, amelynek egyik lelke egy 22 négyzetméteres előadóterem. Ez helyiség nagyon fontos szerepet tölt majd be az intézményben, abban a családsegítő és más szervezetek is olyan programokat tudnak majd tartani, amelyek segíthetik az ott élőket – fogalmazott Kálmán Tibor. – Az akcióterületeken több mint tíz kilométer járda épült 132 millió forintot meghaladó összegből. Emellett rendezték a környező közterületeket. A közbiztonság erősítése érdekében térfigyelő kamerákat telepítettek 13 millió forint értékben. Tovább bővült a közvilágítás is az érintett területeken, 42 lámpatestet helyeztek el oszlopokon mintegy 4 millió forint értékben. A Soványhát utcán 8,8 millió forintból játszótér létesült. Kálmán Tibor végül a program legjelentősebb eleméről szólt. Mint elmondta, tizenöt, egyenként 80 négyzetméteres kertes ház épült Békésen. A polgármester nem sokkal a sajtótájékoztatót megelőzően is felkeresett több ilyen ingatlant, amelyek a város különböző pontjain kaptak helyet. Már zajlik a bútorok beépítése, szállítása, így a családok január végén, február elején költözhetnek be a szociális bérházként funkcionáló, korszerű épületekbe. A tizenöt ház mintegy 300 millió forintból épült meg. A program tartalmazott számos járulékos költséget, illetve a projektmenedzsmentet is. Fontos lépés a város történetében A beruházások, illetve a program összköltsége meghaladta az 554 millió forintot, a fejlesztések pedig – ahogy Kálmán Tibor polgármester fogalmazott – hatalmas lépésnek számítanak a város életében és történetében. – Hasonló nagyságrendű munkálatok már nagyon régen valósultak meg Békésen – fogalmazott. – A forrásokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyerte el az önkormányzat. A kivitelezést 2019-ben kezdték el, de pandémiás helyzet és az építőiparban jelentkező összetett körülmények bonyolították a munkát. Kérdésünkre a településvezető megerősítette, a házakat szociális bérlakásként vehetik igénybe a beköltözők, a feltételeket a vonatkozó helyi rendeletben fogalmazták meg, és azok azonosak, mint a több szociális bérlakás esetében. Kitért arra, hogy a lakókat még féléven keresztül mentorálással segítik a helyi szociális szakemberek. Ezzel igyekeznek megkönnyíteni a beilleszkedésüket az adott környezetbe, és ha szükséges segítenek a ház még otthonosabbá tételében.