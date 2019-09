Több helyszínen is volt kutatók éjszakája Békésben

Békéscsabán és Szarvason is feltárták a tudományok elrejtett titkait.

A Gál Ferenc Főiskola campusán, dr. Vincze Gábor dékán köszöntőbeszéde után egy diófa ültetésével kezdődött a Kutatók Éjszakája esemény pénteken. A fa mellé egy időkapszulát is elhelyeztek, melybe az egyes, a jövő nemzedékének írt üzeneteket tettek a szervezők. A programok közt Ulbert Zoltán, a 60 ezer fa Békéscsabán közösség alapítója ismertette az egyesület történetét, jövőbeli terveit, illetve a csatlakozási lehetőségekről is szót ejtett. Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember a fecskék és a méhek számának drasztikus csökkenéséről beszélt, ahol az emberi tevékenység élőlényekre gyakorolt hatásait is boncolgatta a szakember.

Őt követte dr. Rákóczi Attila PhD. egyetemi adjunktus, aki a műanyagokról, azok hatásairól tartott előadást „Műanyagba zárt világ” elnevezéssel. Mellettük a Kollabor interaktív, újrahasznosító műhelye is jelen volt az eseményen, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület animátorai pedig a környezetbarát textilzsákok készítésébe avatták be az érdeklődőket. Mindezek mellett volt zöld sziget játszóház, és termelői piac is, ahol a helyi termelők finomságait lehetett megkóstolni.

A Szent István Egyetem Szarvasi Campusán is megnyíltak a laboratóriumok ajtajai, a kutatók kibújtak fehér köpenyükből, hogy a megszokottól eltérő módon engedjenek bepillantást a különböző tudományterületek titkaiba.

A Tessedik Campus folyosóján a H2O kapta a központi szerepet. Rögtön a bejáratnál egy áramlásvizsgáló berendezésen mutatták be a víz viselkedését különböző nyomásoknak kitéve. Tovább haladva kézműves foglalkozáson a gyerekek földgömböket festhettek. A NAIK Halászati Kutatóintézetének standjánál pedig az édesvizi halak volt a téma, itt az akváriumban elhelyezett élőhalak mellett egy mikroszkópon keresztül halpikkelyeket lehetett egészen közelről megvizsgálni.

A NAIK ÖVKI standjánál pedig mobiltelefon nagyságú mikrodrónokkal és egészen komoly légifelvételt készítő berendezésekkel is meg lehetett ismerkedni. Mindeközben óránként tudományos bemutatók váltották egymást, olyan előadókkal mint dr. Jakab Gusztáv a SZIE intézetigazgatója, dr. Nagy Balázs klímakutató, dr. Futó Zoltán, a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar dékánja és dr. Rákóczi Attila egyetemi docens, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója.