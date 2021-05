Több helyen forog a megyei lovasfilm

Pósteleken folytatódott a megyei lovasfilm forgatása a napokban. A várhatóan jövő márciusra elkészülő alkotás nem csak a lovasélet jelenét és jövőjét dolgozza majd fel, hanem színes és összetett áttekintést nyújt annak több évszázados múltjáról is.

Csütörtökön a pósteleki Bábolnai Arab Lovasfarmon készültek felvételek a megyei áttekintést nyújtó filmhez – tudtuk meg Gyurkó Dánieltől. A film producere elmondta, a közös munka részeként Gál Imre tulajdonos mutatta be shagya arab ménesét. A nyugdíjas erdőgazdasági igazgató beszélt arról is, hogy Pósteleken már kijelölt lovastúra útvonal is várja a lovasokat az erdőn keresztül a Kettős-Kőrösig. Kökény Pál lovasoktató pedig éppen edzést tartott, a kancák mellett az alig négyhetes kiscsikók is ott szaladgáltak a pályán.

Gyurkó Dániel felidézte, néhány évvel ezelőtt Szabó Zsuzsával, a megyei lovasszövetség akkori elnökével beszéltek először arról, hogy érdemes lenne egy filmet készíteni a megyei lovaséletről, annak hagyományairól, tradícióiról, múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Miután a több sikeres megyei és térségi filmet jegyző BetűNet Média- és Hírügynökség Kft. és Major Gyula operatőr-rendező éppen egy másik projekten dolgozott, így némi időt várni kellett, hogy elkezdődhessen az előkészítés. Az ötlet azonban nem merült feledésbe, és néhány hónapja a forgatás is zajlik már.

– A kezdeményezés mellé állt Papp István Tibor, Mezőhegyes polgármestere, a Ménesbirtok akkori vezetője, akinek kezdetektől szimpatikus volt az elképzelés – tette hozzá Gyurkó Dániel. – Miután a múltat is szeretnénk feldolgozni, így különösen sokat jelent, hogy a szakember archív felvételeket is rendelkezésünkre bocsájt, amelyeket ugyancsak beépítünk a filmbe.

Gyurkó Dániel hangsúlyozta, természetesen az alkotás elsősorban a jelenre épül, amelyet a működő lovasklubokon, lovastanyákon keresztül is bemutatnak majd. – Felelevenítjük, hogy a tulajdonosok, a szakemberek, hogyan kerültek kapcsolatba ezekkel a különleges állatokkal, milyen tevékenység zajlik náluk. Körüljárjuk mindennapjaik szépségét és nehézségeit egyaránt. Miután ez a tudás általában apáról fiúra száll, így itt sem feledkezünk meg a múltról – tette hozzá. – Tizenöt-tizenhat lovasklub és Mezőhegyes is megjelenik majd a felvételeken.

Videó: Tóth Nikolett

Major Gyuláék hét helyen már készítettek felvételek, és pénteken is folytatódott a munka. Szombaton pedig Békéscsabán, hétfőn Vésztőn forgatnak, június 6-án pedig lovasversenyen készülnek felvételek. Június közepétől a csapat tart egy rövidebb pauzát, majd júliustól más helyszíneken rögzítik a további felvételeket. Ez a szakasz várhatóan szeptember-októberre fejeződik be, majd elkezdődik a vágás. Major Gyuláék ezúttal is külön hangsúlyt fektetnek a természeti szépségek bemutatására. A filmet a tervek szerint jövő év március 30-ig mutatják be elsőként egy szűkebb szakmai körnek a Csaba Centerben, majd a nagyközönségnek a Csabagyöngye Kulturális Központban.