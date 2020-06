Több halóriás is horogra akadt Békésben, egymást érik a nagyszerű fogások

Idén is elindította a szép fogásokról szóló Fogási napló elnevezésű kezdeményezését a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A KHESZ honlapján található rovatban számos gyönyörű hal kiemeléséről olvasható beszámoló.

Megtudtuk, aki beküldi beszámolóját fogásairól a KHESZ-nek, az területi jegyet nyerhet a jövő évre. A szövetség vizein egyre több szép zsákmányról kapnak információt. A teljesség igénye nélkül néhány fogás történetét elevenítettük fel a főszereplők segítségével.

Félmázsás harcsaóriással kellett megküzdenie

A békéscsabai Málik Csaba május 23-án a Félhalmi-holtágon 185 centis, 54 kilós harcsát fogott:

– Több mint 15 éve horgászom, de harcsázni csak pár éve kezdtem – árulta el a fiatalember. – Korábban kisebb, 10 és 20 kiló között példányokat már volt szerencsém fogni, de a májusihoz hasonló gyönyörű harcsával még nem sikerült összeakadnom.

Málik Csaba elmondta, barátja, Szabadi Balázs meghívására érkezett a Csárdaszállásnál található Félhalmi-holtágra. Az első délutánon idejük nagy részét harcsajelek kutatásával töltötték.

– Szerencsére több helyet is sikerült találnunk, ahol egyértelmű jelek bizonyították a fészken található hím harcsát – idézte fel. – Ahogy ránk sötétedett, visszatértünk az autóba, ahol nagy reményekkel vártam a reggeli órákat. Május 23-án 5 órára sétáltam ki az előző este kiszemelt helyre, és egy fél óra várakozás után hatalmas fekete árnyék úszott el a Nadályos peca mellett. Egy picit elbambultam, majd arra lettem figyelmes, hogy zörög a bokor, amire a horgászbotot helyeztem. Az úszó elmerült, a szívem a torkomban dobogott, és ahogy megragadtam a horgászbotot éreztem, hogy a hatalmas árnyék valójában egy gyönyörű harcsa. A dobról a damil szaladt lefele. Körbe voltam bástyázva akadályokkal, ami külön nehezítette a dolgomat, de a fonott zsinór, a hozzáillő kemény harcsázóbot és az orsó nagy segítségemre volt a fárasztás során. Közben felhívtam barátomat, hogy csónakkal jöjjön ki a vízre, mert a hal egy fában elakadt. Csónakba pattantunk, és a segítségével sikerült kiszabadítani, majd további 15 perces fárasztás után csónakba emelni. Varjú Tibor halőr megérkezéséig kiponyváztuk a halat. A mérlegelés során 185 centit és 54 kilót mutatott. A fotózás után természetesen visszanyerte szabadságát, hogy másoknak is hasonló élményeket szerezhessen.

Elhúzta a csónakot a hal, a kislány videózott

A mezőberényi Kiszely Zoltán 45 kilós harcsát fogott nemrég a Kettős-Körösön. Az 1980-ban született fiatalember hároméves kora óta pecázik, 10 évesen már pergetett édesapjával. Alig 12 esztendős volt, amikor levizsgázott és megszerezte az ifiengedélyt. Mindenféle horgászati módszert kipróbált, a 90-es években vette meg első komolyabb pergetőfelszerelését és csalikészletét. Villantóval csukára és balinra egyaránt horgászott. A jogosítvány megszerzésével kibővültek a távolságok a megyén belül. 2006-tól Zoltán Írországban élt, a kilenc ott töltött év alatt versenyhorgászott az Atlanti-óceánon, győzött a nyílt területi bajnokságon a „Smaragd szigeten” és nyert Open Gold Medalt. Utóbbi versengésen egyéni világbajnokok is részt vettek. Zoltán később Svédországba költözött, ahol rengeteg csukát, sügért, süllőt fogott Stockholmban és a Gotland szigeten.

Hazatérését követően csapattársával, Papp Róberttel közösen számos versenyen vett részt, kiváló eredményeket elérve. A Tiszatavi Pergetőtriatlont megnyerték, ahol egyebek mellett egy ötméteres horgászcsónakot is átvehettek teljesítményük elismeréseként. Ezen a csónakon indultak el egy hirtelen ötlettől vezérelve kislányával, Reginával ketten kirándulni még április 5-én.

Regina rajzolt, Zoltán pedig úgy gondolta, hogy addig egy kicsit horgászik. Az idő ehhez nem volt éppen ideális, mert a szél többször is kitolta a csónakot a part mellé. Az egy órára tervezett kirándulás körülbelül felénél viszont valami elemi erővel megrántotta a bot hegyét. A horgász ráemelt, nehogy eltörjön az eszköz, kislánya pedig telefonra vette a fárasztást. A harcsa erősségét jól mutatja, hogy elkezdte vontatni a csónakot, és 120 méterre húzta el azt az akasztás helyszínétől. Végül a fárasztás eredménnyel járt, és megérkeztek Köröstarcsára. A víz alól felbukkanó halszörnytől egyébként a kislány úgy megijedt, hogy hat percnél kikapcsolta a telefonon a videófelvételt, de az így is kiválóan szemlélteti a hatalmas küzdelmet. A kikötő vezetője, Szabados Gábor pedig fotókat is készített. Igazi sporthorgászként a halat a jövőre is gondolva Zoli is visszaengedte a folyóba.

Irdatlan erős halszörny akadt horogra

A gyulai Plavecz Zoltán egy 35 kilós, 147 centis harcsát emelt a partra a közelmúltban a Fekete-Körösön. A kiváló horgász egyébként hatéves kora óta hódol ennek a szenvedélynek, tinédzserként versenyszerűen horgászott, amelynek során számtalan remek eredményt ért el. 2010-ben például magyar bajnok lett, míg 2007-ben Csehországban csapatban világbajnoki ezüstérmet szerzett, de még sorolhatnánk a kiválóbbnál kiválóbb helyezéseket.

Plavecz Zoltán elárulta, másfél évtizede harcsázik, korábban alkalmi jelleggel tette mindezt, az elmúlt időszakban azonban kicsit komolyabban kezdett foglalkozni az ágazattal. Olaszországban például egyebek mellett volt egy 48 kilós harcsafogása is. Az említett, a KHESZ oldalán is látható 35 kilós harcsát pedig a Fekete-Körös gyulai részén fogta.

– Azon a májusi napon olyan hét-fél nyolc körül értem ki a vízhez, talán kicsit későn is – mesélte. – Negyed tíz körül érkezett a kapás, nagyon erős hallal volt dolgom. Iszonyatosan komoly 15-20 perces, fizikailag is megterhelő küzdelem volt a fárasztás.

Plavecz Zoltán nem titkolta, hogy a harcsa ereje alapján az is megfordult a fejében, akár még nagyobb hal akadhatott a horgára. Miután meglett a harcsa, szakszerűen lekötötte, beírta a fogási naplóba, a család is kiment a Fekete-Köröshöz, ahol együtt megnézték a hatalmas kopoltyúst, majd Zoltán – igazi sporthorgászként – vissza is engedte a vízbe.

Barátnőjével pihentek, majd jöttek a nagy fogások

A Szegeden élő Sipos Bence a békésszentandrási Sirató-holtágon alig néhány óra alatt egy 10-12 kilós amurt és egy 9,5 kilós tőpontyot is fogott.

– Szerintem alig hét-nyolc éves lehettem, amikor nagybátyám hatására elkezdtem horgászni – tette hozzá a fiatalember. – Onnan fejlődött szenvedéllyé ez a hobbi. Volt ugyan egy kis törés, egy olyan másfél-két éves kihagyás, majd új lendülettel tértem vissza a pecázáshoz, versenyezni is kezdtem. Ennek során ismerkedtem meg és barátkoztam össze csapattársammal, Komlovszki Róberttel, éppen a Sirató-holtágnál rendezett közös horgászat alkalmával. Ő mutatta be azt az egészen különleges, vadregényes területet, amely érintetlenségével, vadvízi hangulatával rögtön megfogott.

Sipos Bence a két nagy fogás történetére is élénken emlékszik:

– A barátnőmmel közösen indultunk el az egyik Szeged környéki holtágra. Ő ugyan nem pecázik, de szereti a természetet, így jól érezzük magunkat ezeken a közös programokon – fogalmazott. – A csongrádi megyeszékhely körüli vízen viszont nem nagyon volt hely, ezért felhívtam Robit, hogy mi a helyzet Szentandráson. Megtudtuk, hogy nagyon megy a hal és hely is van, így azonnal Békés megye felé vettük az irányt. Felállítottuk a sátrat, és körülbelül 24 órát végigültünk egyetlen kapás nélkül. A második napon olyan éjfél körül jött az első hal, egy 10-12 kiló körüli amur. Nagyon megörültem neki, nem számítottam ekkora példányra. Ezután olyan hajnali négy-öt körül jött egy négykilós ponty. Amikor ezt a halat is visszaengedtük, a másik boton érkezett a 9,5 kilós ponty.