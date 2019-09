Több gyereket is becsábított az udvarára a kötegyáni pedofil

Nyolcéves fiúval fajtalankodott egy idős férfi Kötegyánban. A hatgyermekes anyuka könnyeivel küszködve mesélt hírportálunknak a részletekről, hogy a gyanúsított – aki állítólag kijelentette, hogy a kisfiúkat szereti – miként csalta be a gyerekeket a házába.

A nyári szünet utolsó hete is ugyanúgy zajlott, mint a többi – kezdte az anyuka, Erzsébet, aki egyedül van otthon hat gyermekével, a férje Kecskeméten dolgozik és csak havonta tud hazatérni. Elmondta, nem volt gond: a gyerekek és barátaik elmentek a játszótérre délután 4-5 óra körül és rendre haza is mentek fél 8-ra. Szombaton azonban Benettnek, a nyolcéves kisfiúnak mondhatni nyoma veszett, igaz, akkor még azt gondolta az anyuka, ő is csak a játszótérre ment el, ahogy a többiek.

A vasárnap délutánt, estét otthon töltötték, amikor egyszer Benett jelezte, hogy elmegy a többi gyerekkel. Nem ért haza időre, ezért az anyuka elment a játszótérre, ahol nem találta. A játszó gyerekek úgy fogalmaztak, lehet, hogy az öreg bácsinál van. Erzsébet el is ment az idős férfihoz, elhozta onnan a gyerekeket – nem csak az övéit, másokat is –, majd beszélgettek, és kérdőre vonta Benettet, hogy miért mentek oda. Akkor mondta az egyik: biztos azért, ami előző nap történt.

Ekkor derült fény arra, hogy az idős férfi pénzt ígért a gyerekeknek, ha összeszedik a szemetet az udvarában, valamint azt is mondta, segít megjavítani a biciklit, amiről leesett a lánc. Emellett cigarettával és alkohollal is kínálta a fiatalokat. Sőt, a házban valahogy lekerült Benettről a nadrág, és az idős férfi fajtalankodott a kisfiúval, akinek testvérének is próbálkozott – állítólag ezekért is pénzt ígért az immár letartóztatásban lévő gyanúsított.

– Bárcsak azt mondhatnám, hogy Benett nem mond igazat. De a szakértő azt mondta, nem kérdés, megtörtént, amit állít. Örökre nyomott hagyott Benettben, ami volt, magába zárkózott, nem beszéli ki a dolgot, szégyelli magát – folytatta az anyuka. Erzsébet hozzátette, igyekszik magát erősnek mutatni, de őt is rendkívül megrázta, ami történt. Úgy véli, nincsenek szavak arra, hogy mit érez egy olyan szülő, akinek gyermekét bántották.

– Ha van Isten, márpedig van, akkor remélem, hogy méltó büntetést kap az öreg bácsi – fogalmazott az anyuka, aki reméli, hogy az egy hónapra elrendelt letartóztatást követően sem engedik ki a gyanúsítottat. Hozzátette: azért fordult a nyilvánossághoz, hogy a szülők vigyázzanak a gyerekeikre, hogy hasonló szörnyűség senkivel se történhessen a jövőben. Nem gondolta, hogy egy egyébként csendes, nyugodt kis faluban előfordulhat ilyen tragédia.

Letartóztatták a gyanúsítottat Az ügyészségen hírportálunk érdeklődésére ismertették: a Gyulai Járási Ügyészség szeptember 3-án kezdeményezte egy 69 éves kötegyáni férfi letartóztatását 12. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntette, valamint 4 rendbeli züllött életmód folytatására rábírásával elkövetett kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt. A Békéscsabai Járásbíróság szeptember 4-én egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. A rendőrségen elmondták, hogy nyomoznak az ügyben, és hogy kihallgatták a gyanúsítottat. Ennél bővebb tájékoztatást a gyerekekre való tekintettel sem az ügyészség, sem a rendőrség nem adott.

