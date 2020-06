Több gazda költött tavaly új traktorra a megyében

Országosan több mint 180 milliárd forint értékben vásároltak a vállalkozások új mezőgazdasági gépet tavaly, három százalékkal többet a megelőző évinél. Békésben a vizsgált időszakban közel kétszáz új traktort helyeztek forgalomba. A legtöbbet a John Deere márkából regisztrálták.

A gazdálkodók az erőgépek beszerzésére költötték a legtöbbet, ez adja a mezőgazdasági gépberuházás összértékének 56 százalékát. A teljes értékesítésen belül a traktorok 34, a gabonakombájnok 12 százalékos arányt képviseltek. Tavaly országosan több mint háromezer új traktort értékesítettek 61 milliárd forint értékben – derült ki a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet felméréséből, amely 157 mezőgép-forgalmazó és -gyártó eladási jelentése alapján készült. Az elemzés szerint a magyar mezőgéppiac koncentráltságát mutatja, hogy a végfelhasználóknak történő mezőgazdasági gépértékesítés 66 százalékát tíz cég adta tavaly. Közülük a három legnagyobb agrárgép-kereskedő az összes hazai mezőgépeladás 51 százalékát bonyolította 2019-ben.

Békésben a Carinfo.hu szerint a tavalyi esztendőben összesen 176 darab új traktort helyeztek forgalomba, használtból pedig 139 darabot regisztráltak. 2019-ben az új traktorral munkálkodó békési gazdák kedvence a John Deere lett, ebből 39 járművet vásároltak és állítottak üzembe a megyében. A New Holland áll a második helyen 23 darabbal, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Claas került: ebből kereken 20 gépet helyzetek forgalomba. Érdekesség, hogy ugyanebben az időszakban a korábbi idők abszolút favoritjaiból összesen nyolcat regisztráltak: Zetorból hatot, míg az MTZ-ből két darabot vontak be a mezőgazdasági munkákba a helyi gazdálkodók. A használt traktoroknál már jobban szerepelt a minszki traktorgyár terméke, MTZ traktorból 28 darab került a megyébe, ez a második helyre volt elég, a John Deere itt is első lett, másodkézből 48 került a békési földekre. A harmadik helyen sincs változás, az újakhoz hasonlóan a használt gépeknél is a Claas került a dobogó legalsó fokára, összesen 11 darab traktorral.

A mezőgazdasági gépekhez köthető finanszírozásról a Magyar Lízingszövetség beszélt, tájékoztatásuk szerint az összeg 103 milliárd forintra nőtt 2019-ben, ezzel a járművek után a mezőgazdasági gépek jelentik a legnagyobb piacot a lízingcégeknek. A forgalmazók és a gyártók tapasztalatai szerint a vevők jelentős része pedig bankhitel segítségével vásárol gépet.