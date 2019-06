Több fejlesztést valósítottak meg

Közmeghallgatást tartottak a napokban, ahol Süli Ernő polgármester a képviselő-testület elmúlt egyéves tevékenységéről, a folyamatban lévő munkákról és a jövőbeni elképzelésekről beszélt. 2018-ban 1 milliárd 350 milliós bevétellel gazdálkodtak, 910 millió 213 ezer forint kiadást teljesítettek.

A 439 millió 862 ezer forint pénzmaradvány működési célú kötelezettséggel terhelt összeg 61 millió, a fejlesztésre, felhalmozási céllal terhelt maradvány 311 millió forint volt. Szabadon felhasználható idén 67 millió forint. Idén a kunágotaiak 1 milliárd 219 millióból gazdálkodhatnak. Nem vezettek be újabb települési, helyi adót.

– A helyi adóbevételek szolgálnak pályázataink saját forrásául, településüzemeltetési, működési kiadásaink fedezetére. Eredményes évet tudhat maga mögött Kunágota, az önkormányzat helyzete stabil, nem kellett hitelhez nyúlni, minden bért rendezni tudtunk, némi tartalék is maradt az év végén.

2018-ban a legnagyobb pályázatunk a közfoglalkoztatást célozta meg, ennek keretében csaknem 175 helyi foglalkoztatását biztosítottuk. Idén 147 fő közfoglalkoztatásba vonását biztosítja önkormányzatunk. mondta a polgármester. A fejlesztésekről is szólt. Hét TOP-os pályázatot nyújtottak be. Egyéb pályázatos beruházásaikat is részletezte.

Idén a Magyar Falu Programba már beadták a művelődési ház, mint közösségi tér felújítására vonatkozót, illetve mindkét háziorvosi rendelőnek az orvosi eszközök beszerzésére készítettek pályázatot.