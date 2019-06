Több ezer tő virágot ültetnek Gyomaendrődön a program keretében

A gyomaendrődi járási Start mezőgazdaság közfoglalkoztatási mintaprogram kertészetében idén is több tízezer darab növényt nevelnek fel magról. Ugyanitt a lakosság virágot is vásárolhat, mely iránt folyamatosan növekszik a kereslet. A fűtési rendszer hibái miatt a kertészetben fűtés-korszerűsítést végeznek.

Varjú Róbert, a közfoglalkoztatást szervező iroda vezetője elmondta, a kertészetben dolgozó közfoglalkoztatottak elkezdték az egynyári virágok magvetéssel történő szaporítását, melyeket a kiültetés mellett eladásra kínálnak, és amelyekre­ ­ebben az évben is nagy az érdek­lődés.

– Most az egynyári virágok tűzdelése folyik, a kertészetben dolgozók mintegy 30 ezer darab vinca-rosea (rózsás meténg) nevű virágot tűzdelnek, melyből már a lakosság is vásárolhat, de a városvezetés fő célja a közterületek virágosítása – árulta el Varjú Róbert.

Hozzátette, mivel igen változékony az időjárás, és egyre hosszabbak az aszályos időszakok, ezért döntöttek a szárazságtűrő virág nevelése mellett, mely a sok csapadékot is jól tűri, meghálálja.

A tavalyi évben kezdték meg a különféle növények, virágok, díszbokrok kínálását a lakosság felé, amivel jelentős, több mint 600 ezer forint bevételhez jutott az önkormányzat, melyet további ­virágmagok, eszközök, tálcák vásárlására is tudtak használni. A megnövekedett kereslet miatt a fűtés korszerűsítése mellett döntöttek, amellyel még több növényt tudnak termeszteni.

– Ez idáig egy úgynevezett fektetett csőrendszeren átfolyó meleg víz biztosította a növények számára megfelelő hőmérsékletet az érintett két fóliasátorban. Ez a módszer nem volt hatékony, több tűzrevaló elégetésére volt szükség, valamint a csőrendszerek sokszor levegőssé váltak, amely sok szerelési költséggel járt. Jelenleg is zajlik a radiátorok beszerelése, így a polcok mellett akár a padlóra is lehet pakolni a növényeket. A korszerűsítés költségét az önkormányzat a közfoglalkoztatás bevételeiből finanszírozza – fejtette ki Varjú Róbert.

A város különböző közterületein kialakított virágágyásokban már számos helyen lehet látni és érezni a pünkösdi szegfűt, melyek szintén a kertészetben dolgozó közfoglalkoztatottak keze munkáját dicsérik, akik az elmúlt években több ezer darabot ültettek el a növényből.

A későbbiekben az egynyári virágok kihelyezése történik majd meg, úgy mint a gazania, petúnia vagy éppen büdöske. Az Alkotmány utca 5. szám alatti kertészetben jelenleg tizennégyen munkálkodnak azon, hogy a palántákat kiültessék a város virágágyásaiba, így ennek köszönhetően akár kétezer négyzetméternyi közterület pompázhat majd a színes és illatos virágoktól.