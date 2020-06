Több békéscsabai utcában is kátyúznak

A járdákat, a kül- és belterületi földutakat, valamint a zebrákat is felújítják Békéscsabán.

– Városszerte több utcában is kátyúznak a megyeszékhelyen – ismertette Hadabás Ildikó, a városgazdálkodási kft. ügyvezetője. Elmondta, közbeszerzési eljárás végén dőlt el, melyik vállalkozó végezheti a munkát, akivel nemrég megkötötték a szerződést. Volt egy bejárás is a vállalkozó, a cég és a polgármesteri hivatal szakembereinek részvételével, felmérték, a munkálatok hány négyzetmétert érintenek, azokhoz mennyi anyagra van szükség.

Kiemelte, folyamatosan figyelik, hol lenne szükség kátyúzásra, az önkormányzat éves szinten jelentős összeget fordít a városi kézben lévő közutak állapotának javítására. A most elrajtolt munkák első ütemnek mondhatók, később további felújítások várhatók. Az első ütemben 160 négyzetméteren kátyúznak, 18,5 tonna anyagot dolgoznak be, a munkálatok érintik az Urszinyi Dezsőné, a Deák, a Kiss Ernő utcát, a Ligeti sort, a Wlassics sétányt, a Bokor, a Mokry, a Ludvigh, a Pozsonyi és a Corvin utcát – ebből is látható, városszerte dolgoznak a szakemberek.

Szintén városszerte zajlik a járdák felújítása, mintegy húsz helyszínen 500 négyzetméternyi szakaszt tesznek rendbe. A munkálatok érintik a Franklin utcát, a Batsányi és Pozsonyi utca sarkát, a Mátyás király, a Tölgyfa, a Fövenyes, a Puskin és a Tulipán utcát, a Bartók Béla utat, a Vécsey, a Petőfi, a Gábor Áron és a Mednyánszky utcát.

Az ügyvezető kiemelte, a cég figyel a kül- és belterületi földutak állapotára is. Belterületen zúzalékot terítenek, terítettek például a Monda, a Vasvári, a Bojtár, a Festő, a Hajnóczy vagy a Lajta utcákban, a külterületi munkálatok pedig 4,5 kilométert érintenek, érintettek a Franklin, a Kereki, a Nagy Sándor, a Wagner és a Köröspart utcákban, valamint Kisréten. Képviselői megrendelésre a Gereblyés utcában is voltak munkálatok, leterítették az utcabeliek által megvásárolt törmeléket.

A útburkolati jelek felújító festése is a városgazdálkodási kft. feladatai közé tartozik a városi utak esetében. Több, forgalmas helyen lévő zebrát újrafestettek, például az Andrássy úton a gimnázium előtt, a Tulipán utcánál és a Szigligeti utcánál; a Gyulai úton a kórháznál; az Illésházi úton a Trefort utcánál; az Árpád soron a Deák utcánál; a Lencsési úton a Tölgyfa utcánál.