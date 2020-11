Több Békés megyei településen szünetel az ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatalokban is igyekeznek mérsékelni a személyes találkozásokat a járvány miatt.

Mezőberényben szerdától szünetel az ügyfélfogadás a városházán – tájékoztatott Siklósi István polgármester. Kérték, hogy az ügyintézésre a már bevált, telefonos vagy elektronikus megoldást válasszák. A szociális ügyek intézése a portán keresztül továbbra is lehetséges. A városvezető kitért arra, hogy a városháza dolgozói közül többek környezetében megjelent a vírus, illetve pozitív teszttel rendelkező személyekkel érintkezhettek. Mindezek ismeretében fontos, hogy minimalizálják a kontakokat. A beérkező ügyek, akták intézése ezentúl is zavartalanul folyik, munkatársaik továbbra is dolgoznak. Kitért arra is, hogy szeptember eleje, a COVID második hullámának beindulásától hétfőig összesen 16 pozitív tesztet produkáló személyről van tudomása a városban. Nagy részük, tizenegyen már gyógyultak, és a többiek sem mutatnak erős tüneteket. Szintén ebben az időszakban karantén alá vont ingatlanok száma közelíti a százat.

Dévaványán az önkormányzati hivatalban keddtől nincs személyes ügyfélfogadás, csak sürgős, halaszthatatlan esetben. Az általános művelődési központ intézményegységei, a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény és a művelődési ház látogatható, de belépés előtt a kéz és a cipő fertőtlenítése kötelező, ahogy a maszk viselése is.

Medgyesegyházán szűkített ügyfélfogadási rendre tért át a polgármesteri hivatal, tekintettel arra, hogy a koronavírus az utóbbi napokban a településen is megjelent. Kraller József polgármester elmondta, jelenleg ketten állnak járványügyi megfigyelés alatt, ugyanabban a háztartásban pedig további két ember járványügyi elkülönített.

Szeghalmon is a kapcsolattartás alapvető módja a telefon és az e-mail a polgármesteri hivatalban. A portán megtalálhatóak a leggyakoribb kérelemnyomtatványok, és azok ott, helyben kitölthetőek. Körösladányban a polgármesteri hivatal területére csak maszkban, és kézfertőtlenítést követően lehet belépni, az épületben egy időben összesen három ügyfél tartózkodhat és csak testhőmérséklet mérést követően lehet belépni. Személyes ügyfélfogadás hétfő-szerda napokon délelőtt 8 és 12 óra között van, egyéb időpontokban a hivatal zárva tart.

Battonyán hétfőtől vezettek be korlátozásokat. A hivatalba csak halaszthatatlan, sürgős esetben lehet személyes ügyet intézni. Azt is előzze meg telefonos egyeztetés. Egy irodában egyszerre csak egy személy tartózkodhat.

Magyarbánhegyesen a járványügyi helyzetre való tekintettel hétfőtől korlátozták az intézmények ügyfélfogadását. Az intézményekbe csak csengetés után lehet belépni, kizárólag maszkban, előzetes fertőtlenítés után, csak egészséges, tünetmentes ügyfeleknek. Az ügyfélfogadást a délelőtti órákra szűkítették. A napközi konyhán minden nap 10 óráig kell leadni a tiszta, fertőtlenített ételhordókat. Az óvodába és a bölcsődébe az ott dolgozókon kívül továbbra is mindenkinek tilos a belépés.