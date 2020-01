Tízéves jubileumi esztendőre készül a Jaminai Közösségi Ház

2010. december 17-én adták át a Jaminai Közösségi Házat, amely nagyon hamar a településrész meghatározó találkozóhelyévé, kulturális színterévé vált, megannyi csoportnak és eseménynek helyet adva, a közösségi élményt erősítve. Az intézmény idén egész éven át tartó programsorozattal emlékezik a jubileumra.

Hajnal Edit, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese emlékeztetett, 2011-ben több önkéntes – a Gazda Nyugdíjas Egyesület és további közösségi tagok, az Erzsébethelyi Általános Iskola tanárai, valamint Jaminában élő, a közösségért tenni akaró emberek egy maroknyi csapata – kicsinosította az udvart, a tűzfalra felkerült egy, az intézmény által kiírt pályázatra beérkezett gyerekrajzokból összeállított alkotás, mely még most is megvan, bár az idő már megtépázta.

– Szintén 2011 volt az az év, amikor a városi napközis tábornak már Jaminában is lett helyszíne, itt, a Jaminai Közösségi Házban. Nagy előrelépés volt ez, hiszen a jaminai gyerekeket nem a város túlsó végén lévő táborba kellett vinni a szülőknek – tette hozzá. Sorra véve az intézmény életében fontos mérföldköveket elmondta, az épület 2014. április 1-jén korszerű konyhával, vizesblokkal és mozgáskorlátozott-mosdóval bővült ki. A régi nagytermet is felújították, bővült a parkoló, valamint még rendezettebbé vált a belső udvar. Az önkormányzati beruházás által így mind a külső, mind a belső tér már egységes képet mutathatott. Mindezek mellett még abban az évben egy játszóeszközzel is gazdagodott az udvar.

Hozzátette, a következő jelentős állomás a 2016-os híd- és aluljáró-fejlesztés volt, amely mobilabbá tette ugyan a lakosságot, de az avatóünnepségek óta nem tapasztaltak látogatócsökkenést, sőt, a könnyebb közlekedési viszonyok miatt többen érkeztek „a városból” is a különböző Jaminai Közösségi Házban tartott foglalkozásokra, társasági eseményekre.

– 2018 szeptemberétől 2019 júniusáig egy óvodás csoport működtetésére adtuk át nagytermünket és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségeket. Nagyon emlékezetes tanév volt ez nemcsak az óvoda, de a mi életünkben is. Ez a kialakult helyzet is nagyszerűen példázza, hogy a közösségi ház megalakulása óta együttműködik a környező iskolákkal, óvodákkal. Összefoglalva: a Jaminai Közösségi Ház az elmúlt években, kereteihez képest, kimagasló kihasználtságot ért el. Ez egyrészt köszönhető az intézmény jó elhelyezkedésének, másrészt, hogy falai között több csoport, közösség, szervezet is otthonra talált. Otthona van itt a 60 éves Stark Adolf Kertbarátkörnek, a 33 éves népi díszítőművész szakkörnek, a nyugdíjasközösségeknek éppúgy, mint a heti rendszerességgel megvalósuló mozgásos foglalkozásoknak vagy a táncos tornacsoportnak is. De helye van azoknak a programoknak is, melyek széles közönséget szólítanak meg, mint a Jaminap vagy a Jaminai Családi Nap. A közösségi ház ad színteret a hagyományos ünnepek településrészi szintű megülésére is, ilyen a farsangi bál, a húsvéti vagy éppen a karácsonyi program – fogalmazott Hajnal Edit.

Hozzátette, a jubileumi évre tervezett programsorozattal szeretnék Jamina történetét jobban megismertetni a békéscsabai lakosokkal, valamint új fókuszpontokat találni a véleményt formáló helyi közösséggel, döntéshozókkal annak érdekében, hogy megerősítsék, megújítsák azt a kulturális programkínálatot, ami a mai kornak megfelelő és otthonosabbá, élhetőbbé teszi a településrészt.