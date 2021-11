Tízéves az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő

Tíz éve nyitotta meg kapuit a vendégek előtt az ország első cigány étterme, a békési Kira Vendéglő. A tulajdonos-étteremvezető Ásós Géza és csapata azóta országos elismertségre tett szert, számos népszerű személyiségnek és személyiséggel főzhetett együtt. Ásós Géza a legfontosabbnak azonban azt tartja, hogy ugyanaz maradt, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Az első 2-3 év komoly nehézségeket hozott, meg kellett szenvedünk mindenért – elevenítette fel hírportálunknak a kezdeteket Ásós Géza. – Voltak olyan időszakok, amikor szinte semmi bevételünk nem volt. Meg kellett küzdenünk az előítéletekkel is, de erre előre felkészültünk, és nagyon örülök, hogy sokan kezdtek másként nézni ránk, cigányokra, miután megkóstolták az ételeinket, és beszélgettünk egy kicsit. Ásós Géza elmondta, az utóbbi 2-3 évük már elég jól sikerült, és valószínűleg még kedvezőbb lenne az összkép, ha nem érkezik meg a koronavírus-járvány.

Ásós Géza elmondta, az elmúlt tíz évben számos nagyszerű barátságra is szert tett. – Nagyon büszke vagyok például Bangó Margit elismerő szavaira és barátságára, rengeteget jelentett és jelent ez ma is számomra – fogalmazott. – Ugyancsak jó kapcsolat alakult ki Bódi Margóékkal és Emilióékkal, főzhettem a Hungarikum fesztiválon Hajdu Steve-éknek. Nagyon szép élmény, hogy egy alkalommal felajánlották a sajnos azóta elhunyt Somló Tamásnak, hogy egy halászcsárda vagy én főztöm közül válasszon, a kiváló zenész mellettem döntött. Nagyon kedves, nyitott embert ismertem meg benne.

A Kira vendéglő vezetője elmondta, vendégeik a pacalt, a cigány káposztát, a kakastaréjt kakasherével és csülköt kedvelik leginkább, ezeket a fogásokat keresik leggyakrabban nála.

– Ha visszatekintek az elmúlt egy évtizedre, akkor a legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy működünk, dolgozhatunk, sokan megismertek minket az országban, és főzhetünk az embereknek – tette hozzá. – Ha valaki azt mondja tíz évvel ezelőtt, hogy Békésen, Szegeden és nyári időszakban a Gyulai Várfürdőben is működtethetünk egy-egy vendéglátóhelyet, biztosan azt válaszolom, hogy ez egy elérhetetlen álom. Mostanra mégis sikerült.

Kérdésünkre elmondta, a sikerüket, az elismeréseket elsősorban az egyszerűségüknek tulajdonítja. – Soha nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk. Ma is az a békési cigány ember vagyok, aki 32 évesen megnyitotta a Kira Vendéglőt, hogy ezzel megvalósítsa gyermekkori álmát – mondta el felvetésünkre Ásós Géza, aki nem titkolta, a következő években szeretné megőrizni, amit elértek. – Mindenképpen szeretnénk megtartani azt a minőséget, amiért megszerettek, és elfogadtak minket az emberek. Ezt is nagyon fontosnak tartom és tartjuk kis csapatunkkal – tette hozzá.

Ásós Gézát egyébként az elmúlt években számos díjjal ismerték el. Egyebek mellett a roma gasztronómiai feltárásért és népszerűsítéséért a megyei önkormányzat nemzetiségi díját, illetve a Békés Városért elismerést is átvehette. A címekben komoly szerepe van annak is, hogy munkájával sokat tett az előítéletek mérsékléséért. Feleségével Klárival lassan huszonöt éve házasok, ma is együtt dolgoznak.