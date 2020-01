Tizenötezres közönség előtt énekelt a békési Molnár Kati

Vendégművészként lépett fel a napokban a Halott Pénz Papp László Sportarénában megtartott jubileumi koncertjén Molnár Katalin. A békési énekesnő az együttes egyik legismertebb dalát, a Van valami a levegőben című slágert adta elő, amivel mind a 15 ezer fős közönség, mind a csapat tagjai körében nagy sikert aratott.

Az előzmények egészen 2015-ig nyúlnak vissza, amikor Kati egészen egyedi módon dolgozta fel az együttes Valami van a levegőben című dalát. A zenei átirat – amelynek részeként az énekesnő saját magát kíséri zongorával – olyan kiválóan sikerült, hogy a Halott Pénz is megosztotta a Facebook-oldalán a videót. Sőt, a csapat frontembere, Marsalkó Dávid abban az évben meg is hívta Katit békéscsabai, Csabagyöngye Kulturális Központban megtartott koncertjére, illetve a budapesti Akváriumba is, ahol háromezer ember előtt adta elő a slágert. Az énekesnő óriási sikert aratott a rapszám lassú, lírai verziójával, a közönség együtt énekelt vele.

Tavaly októberben Dávid ismét megkereste Molnár Katit azzal, hogy fellépne-e velük a zenekar fennállásának 15. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi koncerten, december 29-én a Papp László Budapest Sportarénában.

– Természetesen azonnal igent mondtam, hiszen amellett, hogy az invitálás óriási megtiszteltetést jelentett számomra, mint minden énekesnek, nekem is nagy álmom volt, hogy ennyi ember előtt léphessek egyszer színpadra – mesélte hírportálunknak.

A békési előadó veretes csapatban kapott helyet, hiszen mellette olyan nagy nevű vendégek énekeltek együtt a koncerten a Halott Pénzzel, mint például a Welhello vagy Lábas Viki, a Margaret Island énekese.

– Kevésbé ismert zenészként csöppentem bele egy izgalmas közegbe – számolt be tapasztalatairól Molnár Kati. – Az együttes nagyon kedvesen fogadott, külön zongorát is béreltek nekem. Természetesen nagyon izgultam, hiszen ennyi ember előtt még sosem énekeltem. Mindenki nagyon figyelmes volt, igyekeztek oldani a feszültséget, ami egyébként szinte abban a pillanatban elszállt, ahogy felmentem a színpadra. Egyfajta intróként adtam elő a Valami van a levegőbent. A közönség velem együtt énekelte a slágert.

A zene.hu szakmai oldal a következőképpen számolt be a Kati fellépéséről: „Molnár Katalin a Valami van a levegőbent adta elő dallamosan, a saját zongorajátékával kísérve – őt a zenekar a Youtube-on fedezte fel és most a telt házas Aréna előtt is előadta ezt a verziót, kedves gesztus és hatásos műsorelem volt.”

A közönség óriási ovációval és vastapssal fogadta a produkciót. A Halott Pénz tagjai is fent voltak vele végig a színpadon, és ők is nagyon elismerősen szóltak az előadásról, a koncert egy felemelő, megható pillanatának nevezték a sláger lírai interpretálását. Kati után pedig a csapat vette magához a stafétát a dal eredeti változatával.

Kati sok Békés megyei számára ismerős lehet, hiszen megnyerte például az Én hangom tehetségkutató versenyt Békésen, illetve a Show&Bors zenekar (korábbi Hevesi Happy Band) énekesnője. A csapattal rengeteg fellépésük van, év végén is számos nagy sikerű koncertet adtak. Az énekesnő emellett Békésen, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában is dolgozik, s tanul a szarvasi főiskolán.