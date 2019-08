Megújul a nagyszínpad a Békéscsabai Jókai Színházban

Végéhez közeledik a Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadának felújítása. A Filó és Társa Bt. június 17-én fogott hozzá a munkálatokhoz, augusztus végén pedig már át is kell adnia a színészeknek a helyet, hiszen kezdődnek a próbák az új évad bemutatóira.

Seregi Zoltán, a színház igazgatója elmondta, hatalmas öröm a társulat számára, hogy a balesetveszélyessé vált színpad mostanra már a múlté, idén egy teljesen új pódiumon kezdhetik el az őszi bemutatók próbáit. – A forgó rendszeresen elakadt, a csapdák le akartak szakadni, ami mindennap veszélyeztette az ott folyó munkát – árulta el a direktor.

Hozzátette, az önkormányzat által finanszírozott felújításnak köszönhetően új színpadi alapot kaptak, amely előreláthatólag hosszú évekig fogja szolgálni a társulatot, és az új forgókkal zökkenőmentesek lesznek az előadások.

Völgyesi Attila műszaki tanácsadó kérésünkre körbevezetett a nagyszínpadon, ahol már az utolsó gerendák is a helyükre kerültek. Az új deszkázathoz tizenöt köbméternyi borovi fenyőt használtak fel, amellyel kétszázhúsz négyzetméternyi területet borítottak be, ebből hatvan négyzetméter a forgószínpad felülete.

– Most fogjuk egy síkba csiszolni a több különböző részből álló padlóborítást – osztotta meg a műszaki tanácsadó.

Elég feszített a tempó, ezen a héten már a fafelület alapozását, festését is be kell fejezni, majd ha az megszáradt, fekete festéket kennek rá, így fogja megkapni végleges formáját az előadásoknak otthont adó színpad

Sok munka áll a kivitelezők mögött, először a járókarzatot és a vasszerkezetet tisztították meg a színház tűzvédelmi záporrendszerével, majd ezt követően kezdtek bele a nagyobb felújítási munkálatokba. Lebontották a régi padlózatot, lecsupaszították és alátámasztották a forgó- és a fix színpad vasszerkezetét.

– Így biztonsággal ki tudtuk emelni a forgószínpadot mozgató 56 futókereket, melyeket újracsapágyaztunk, a gumi futófelületüket pedig újra futóztuk. Egyúttal a régi, zajos futópályát teljes egészében lebontottuk, és új, lézervágott, köríves, fém futópályát szereltünk vissza – ismertette a munka menetét a szakember.

Az új színpadon három körpályát alakítottak ki, egy a tengelyhez közel, egy a futópályát felezi meg, a harmadik pedig a forgószínpad koszorújánál indítható el.

Az eredeti egy közel negyvenéves vasszerkezet, ehhez kellett a kivitelezőknek alkalmazkodnia a felújítás alatt. A zajcsökkentést filcalátámasztással, grafitos-paraffinos olajjal oldották meg, illetve három elektromos és két személyi süllyedő alkalmazásához megfelelő csapdát is beszereltek a nagyszínpad szerkezetébe.

A műszaki tanácsadó kiemelte, a műszaki átadáskor még ellenőrizni fogják a működőképességet, a zajtalanságot, a kerekek biztonságos és egyenletes futását, augusztus végére pedig a felújítások miatt elbontott hang- és fényrendszer, valamint a függönyrendszer is visszakerül majd eredeti helyére.