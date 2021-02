Tizenöt békési család költözött új házba

Átadták a pályázati forrásból megépült kertes házakat, így tizenöt család immáron új lakásban várja a tavaszt Békésen – tájékoztatta hírportálunkat Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Mint elmondta, fontos és örömteli állomáshoz érkezett a város szegregált részeinek felzárkóztatását célzó, mintegy 550 millió forintos forrásból megvalósult pályázatuk.

– A több fejlesztést magába foglaló projekt jelentős előrelépés a leromlott kerületek rehabilitációja terén

– fogalmazott a projekttel kapcsolatban Kálmán Tibor.

– A járda, játszótér és közvilágítás fejlesztést is megvalósító program fő elemét jelenti az a tizenhat kertes ház, melyek közül tizenötnek a kulcsát pénteken kapták meg a projektben részt vevő családok. A tizenhatodik ingatlan közösségi házként is funkcionál, magába foglalva az ottani gondnok szolgálati lakását is.

A polgármester kérdésünkre megerősítette, az új otthonok teljes bútorzattal és háztartási gépekkel együtt várták lakóikat, akik a költözés mellett különféle képzések, és mentori segítség által is támogatva kezdhetik meg „új életüket”.

– Polgármesterként és önkormányzati képviselőként is örömmel vettem részt hát a pénteki eseményen, hiszen körzetemben is négy ingatlan épült fel – folytatta a gondolatot.