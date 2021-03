Tizennégy évesen jelentkezett legelső regényével a vésztői diáklány

Bár csupán 14 éves, máris jelentkezett első, A sors játéka címet viselő ifjúsági-romantikus könyvével Harascsák Szilvia, amiből megtudható, hogyan talál egymásra Mira és Patrik. A vésztői általános iskolás diáklány Mezőhegyesen tanulna tovább, lovásznak készül.

A sors játéka – ezt a címet viseli az a százoldalas ifjúsági-romantikus regény, amit nemrég jelentetett meg Harascsák Szilvia. A 14 éves vésztői diáklány elmondta, nagyon szeret olvasni, főleg Tomor Anita írásait kedveli, de bármilyen ifjúsági-romantikus könyvet szívesen vesz a kezébe. Tavaly nyáron fogalmazódott meg benne a kérdés, tudna-e írni ő is egy, fiatal szíveknek szóló regényt.

Megálmodott egy aranyos történetet, amiben szívesen lett volna főszereplő.

A sztori Mira és Patrik egymásra találásáról szól. A lány fél egy újabb kapcsolattól, valamint tart attól is, hogy a fiú énekes, egy sztár, és hogy biztosan becsapná. A fiú azonban kitartó, többször találkoznak és beszélgetnek, és – bár ezzel Szilvia lelőtte a poént – végül összejönnek a fiatalok. A diáklány elmondta, fontos, hogy egy fiú kitartó legyen, és hogy ha a lány is szeretné a kapcsolatot, akkor garantált lehet a siker, a szerelem.

A regény naplószerű, hiszen az eseményeket Szilvia leírta mind Mira, mind Patrik szemszögéből, tehát kiderül, hogy az adott dologhoz miként viszonyult a lány, illetve miként a fiú. Hozzátette, legelőször családjának és barátnőjének mutatta meg a készülő írást. Őt is meglepte, hogy a történet és az, hogy ilyen nagy fába vágta a fejszéjét, nagy sikert aratott.

Bár voltak hullámvölgyei, bátorították, hogy folytassa a munkát, majd a magyartanára segített neki a hibák javításában.

A kész kéziratot végül elküldte néhány kiadónak, voltak, akik nem válaszoltak, voltak, ahonnan visszajeleztek – viszont azt, hogy nem tudnak vele foglalkozni. Ekkor elkeseredett, de megcsillant a remény, amikor megtudta, hogy saját kiadásban is megjelentetheti a regényét. Kihasználta ezt a lehetőséget, mindennel, a szöveggel és a borítótervvel együtt elküldte egy nyomdának az anyagot. Először tizenkét példányban jelent meg az első könyve, de további példányok nyomtatását tervezi.

Szilvia elmondta, büszke magára, hogy mindvégig kitartott az álmai mellett.

Hangsúlyozta, rengetegen támogatták, amiért hálás, és örül, hogy a könyvével pár embernek meglepetést tudott szerezni. Hozzátette, folytatná az írást, több történetet kitalált már – az egyiket teljesen le is írta, a másik pedig egyelőre a gondolataiban fogalmazódott meg. Ezek is ifjúsági-romantikus regények lesznek, hiszen most ez a műfaj áll hozzá a legközelebb.