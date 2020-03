Tizenhárom éves fiú mentett életet Körösladányban

Levente vette észre, hogy a földön fekszik valaki, majd a mentőket is kihívta. A férfit még mindig kórházban ápolják.

Lélekjelenlétével és talpraesettségével egy tizenhárom éves körösladányi fiatalember, Kecskeméti Levente mentett életet hétfőn este a város és Szeghalom között. Minderről olvasóink tájékoztatták hírportálunkat.

A részletekkel kapcsolatban Levente édesanyját, Dávid Etelkát értük utol, aki hírportálunknak elmondta, hétfőn kora este autójukkal éppen Szeghalomról tartottak haza Körösladányba fia angol órájáról.

– Már sötét volt, én pedig elsősorban arra koncentráltam, hogy biztonságosan haladjunk, amikor Levi egyszer csak felkiáltott, hogy egy ember fekszik az út mellett – emlékezett vissza a történtekre az anyuka. – Először hittem is, meg nem is, de Levente teljesen biztos volt a dolgában, még azt is észrevette, hogy a fényvisszaverő csík ott van az illető hátán. Némi tanakodás után visszafordultunk, és a fiamnak teljesen igaza volt.

Mint kiderült, egy férfi feküdt az út mellett, fázott és kissé zavart volt. Etelka a férfi hátizsákját a feje alá tette, miközben próbált vele beszélgetni és megnyugtatni. Annyit sikerült megtudniuk, hogy a férfi dolgozni indult, és nagyon fázik. Arról nincsenek pontos információk, hogy milyen hosszú ideje fekhetett a földön, és mennyi gépkocsi haladhatott el a mellette.

A férfi kicsit jobban lett, és megadta felesége nevét, illetve telefonszámát. Levente azonban ekkorra már tárcsázta és hívta a mentőket, akik azonnal el is indultak a helyszínre. Az édesanya pedig a családtagokat értesítette, akik szintén odasiettek. Mind kiderült, már nagyon aggódtak szerettükért, mert a sérült valóban elindult a munkahelyére, de oda nem érkezett meg. Így értesítették a feleségét, akinek fogalma sem volt, hogy mi történhetett a férjével. Már el is kezdődött a keresés, amikor Levente figyelmességének köszönhetően sikerült megtalálni a férfit.

Az anyuka elmondta, bár pontosan nem tudnak az állapotáról, a helyszínen az is felmerült, hogy leeshetett a vércukra, ez okozhatta a rosszullétet. A férfit természetesen kórházba vitték kivizsgálásra.

Dávid Etelka hírportálunknak elmondta, kedden délelőtt beszélt telefonon a férfi feleségével, akitől megtudta, hogy továbbra is kórházba ápolják, és nincs életveszélyben.

