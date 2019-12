Tízből két, a megyei utakon dolgozó közutast dobáltak már meg autósok

Nincs könnyű dolga a közút­kezelőnél dolgozó munkatársaknak, akiket sok esetben nemcsak verbálisan, hanem fizikálisan is bántottak már munkavégzés közben az autósok. Kiderült, tízből két békési közutast már meg is dobáltak, miközben ő éppen az utat javította.

Mindez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nemrégiben készült belső felméréséből derült ki, melyet a Békés megyei utakon dolgozó, körülbelül 170 munkatársuk közel fele töltött ki. A válaszokból kiderült, majdnem mindenkire, 86 százalékukra kiabáltak már rá, és 20 százalékukat dobálták már meg munkavégzés közben: többnyire ételmaradékkal, palackkal, üveggel, szeméttel vagy kővel.

Összesen 92 százalékuk vallotta, hogy gyakran dudálnak rájuk munkavégzés közben, 80 százalékuk szerint pedig tíz autósból maximum három tartja be az ideiglenes sebességkorlátozást. A válaszadók csupán harmada nyilatkozott úgy, hogy átlagosan vagy annál jobban megbecsülik munkáját a közlekedők.

A társaság szerint az út mentén dolgozókra nézve a legtöbb potenciális baleseti helyzet a gyorsforgalmi hálózaton alakulhat ki, ahol a járművekkel a fő- és mellékutakhoz képest nagyobb sebességgel közlekednek, de ezen utakon is gyakoriak a balesetek. A legtöbb egyébként a munkaterület kezdeténél történik: vagy nem engedik be az elfogyó sávból az autósok egymást, vagy figyelmen kívül hagyják az előjelzéseket, hogy hamarosan munkaterület következik és ezért becsapódnak a munkavégzők közé.

Sajnálatos módon nemcsak a szükséges eszközök, hanem a munkavégzők is gyakran megsérülnek, amikor például a lassabban közlekedő útellenőri autóba, a leállósávon vagy a padkán dolgozó munkagépekbe és az út szélén várakozó brigádszállító autóba csapódnak be. Ilyenkor a legjobb esetben is zúzódások, könnyebb sérülések alakulnak ki, de gyakoriak a súlyos, 8 napon túl gyógyuló esetek és előfordult már halálos baleset is. Az elmúlt öt évben csaknem 30 ilyen eset történt közutas munkavállalókkal.

Tavaly Békés megyében egy olyan személysérüléssel járó munkabaleset történ, amelyet a közlekedők okoztak. Ennél az esetnél a téli útállapotot ellenőrző munkavállaló gépjárművének ütközött egy szemből érkező személygépjármű, a dolgozó könnyű sérüléseket szenvedett.

A közút tájékoztatása szerint az elmúlt 19 évben 17 mérnökségi szakember hunyt el munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt. A tragikus esetekben közös, hogy a munkaterületek mellett a vétkes jármű vezetője nem a kihelyezett forgalmi jelzéseknek, korlátozásoknak megfelelően közlekedett, és legtöbbször a megengedett sebességet jelentősen túllépte.

Békés megyében szerencsére halálos kimenetelű munkabaleset nem történt, ugyanakkor a közutasok nagyon sok balesetveszélyes helyzettel találják magukat szemben. Az pedig minden munkaterületen, valamennyi munkavégzési típusnál naponta visszatérő jelenség, hogy ledudálják és verbálisan szidják a közutas dogozókat – áll a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lapunknak adott válaszában.