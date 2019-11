Tíz évet ünnepelt a gyulai zenekar

Amikor a csapat tíz éve megalakult, a legfőbb célja az volt, hogy dalokat szerezzen és adjon elő, ezért repertoárukban csak néhány feldolgozás szerepel. A koncerteken saját szerzeményeik mellett csupán kedvenceik, a Foo Fighters, a Creedence Clearwater és az REM néhány slágere bukkan fel.

A 30-as, 40-es éveikben járók számára a zenekar neve valószínűleg nem ismeretlen. A hazánkban is nagy sikert aratott Szupernagyi című skót gyermekfilm-sorozatban Pernahajder Campbell volt a gonosz karakter, aki végül mindig veszített. A zenekar iróniával ezt a némileg oximoronnak számító, kedvenc gonoszkodó figurát választotta névadónak. Bár a bandában voltak tagcserék, évek óta a Baracsi István (ének- ritmusgitár), Görbedi Jokó (szólógitár), Menyhért Csiga Csaba (basszusgitár) és Hőgyes Elek (dob) összetételben zenélnek, illetve lépnek a közönség elé.

Baracsi István jegyzi a szövegeket, amelyek a sanyarú férfi sorsot jelenítik meg, jó adag humorral fűszerezve. Hőgyes Elek elárulta, hogy volt olyan koncertjük, amikor azon kapta magát, hogy jókat mosolyog és nevetgél a Baracsi Pisti által írt szövegeken. Legismertebb dalaik közül érdemes megemlíteni a Vízözönt, a rendkívül népszerű Nem úgy van az, mint volt régen, az Úgy lesz, ahogy lesz és Kezit csókolom című nótákat. Persze nem szabad elfelejtkezni a közelmúltban elkészült Toldi című gyulai film betétdaláról sem, amivel tulajdonképpen az egész történet indul a mozivásznon.

– Valószínűleg a legtöbben tudják, hogy a Toldit gyulai alkotók készítették, néhány kiváló, neves színész közreműködésével – ecsetelte kérdésünkre Hőgyes Elek. – Éppen a már említett gyulaiság miatt, városi projektekről lévén szó kértek fel minket, hogy készítsük el a betétdalt. Bár voltak bennünk kételyek, hiszen korábban soha nem működtünk még közre filmben. Emellett az alkotásban szereplő nagy nevek jelenléte is arra kötelezett minket, hogy ne valljunk szégyent. Szerencsére mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív visszajelzéseket kapunk – tette hozzá.

Egyébként nem csak a Toldi váltott ki kedvező visszhangokat. A csapat korábban nagy sikerrel lépett fel Lengyelországban, vagy például rengeteg elismerést kaptak a tihanyi Garda-fesztiválon adott koncertjük után is. Olyan szinten, hogy egy alkalommal a Gyulára látogató esztergomi turisták – akik a Balaton-parti programon is jelen voltak – hónapokkal később felismerték a fürdővárosban Menyhért Csabát, és elismerően szóltak a zenekar produkciójáról.

Külön érdekesség, hogy a Pernahajder Campbell nem állt be a hazai könnyűzenei élet mókuskerekébe, fellépéseiket munkájuk mellett maguk szervezik, amiből minden hónapra jut legalább egy.

Hamarosan készülnek az új dalok

A Pernahajder Campbell jubileumi koncertje egyfajta korszakzárás is volt a zenekar életében.

– Természetesen ez nem azt jelenti, hogy szakítunk a múltunkkal – hangsúlyozta Hőgyes Elek. – A következő időszakban egy időre elvonulunk, és új dalokon dolgozunk majd. Ezzel nyilván egy új korszakot is nyitunk, s nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben erőteljesebb hangsúlyt fektetünk majd a zenélésre.

Az egy amerikai főiskolai tanár által az Egyesült Államokban a tananyagba is bekerülő csapat minden tagjának van civil foglalkozása, a koncerteket is emellett rendezik, a dalokat így írják, a próbákat is így tartják. A jövő zenéje, hogy merre fordul majd az útjuk.

A péntek esti program nyitányaként Szabó Viktória a testvérével elénekelte a Toldi film betétdalát, ezután levetítették az alkotást. Ezt követően pedig egy látványos átmenettel következett a koncert, ahol felcsendültek a zenekar dalai.