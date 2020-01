Tisztségbe léptek az új diákvezetők Gyomaendrődön

Újdonsült, fiatal polgármestere és hivatalvezetője is van a városnak. Csalah Kata és Deli Boglárka a Gyomaendrődi Járási Hivatalban szerdán vehette át elődeiktől a tisztséget szimbolizáló kulcsokat, vállalva ezzel az elkövetkezendő egy évben a diákpolgármesteri, valamint a diák járási hivatalvezetői feladatok ellátását.

A városban négy évvel ezelőtt dr. Pacsika Györgynek, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére a polgármesteri hivatal és több intézmény szervezésében indult el a program, melynek célja, hogy elindítson, aktivizáljon egy együttgondolkodást a település felnőtt és fiatal lakói között.

– Fontos számunkra, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a fiatalok helyzetére, véleményeik megismerésére. Igyekszünk minden évben olyan területet kiválasztani, amely a lakosság és az ifjúság tekintetében is aktuális. A hivatal az elektronikus ügyintézés és a pénzügyi tudatosság tárgykörét helyezte a fókuszba, melynek kapcsán az első programunk a járási nyílt nap lesz február 26-án – fejtette ki Pacsika György.

Csalah Kata a diákpolgármesteri címet viszi tovább az elkövetkező egy évben. A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulója szeret olvasni, nyelveket tanulni, zenét hallgatni és lovagolni. Iskolai rendezvényeken, mint irodalmi szakkörös rendszeresen részt vesz, valamint a vitatkozás művészetével is ismerkedik. Elmondta, diákként örömmel látja, hogy egyre több olyan beruházás van a városban, amely a fiataloknak is hasznos és emellett a turizmus fejlesztését is szolgálják.

Deák Ramónától Deli Boglárka vette át a diák járási hivatalvezetői feladatok ellátását. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hallgatója a helyi diákönkormányzat képviselője, emellett szívesen olvas, önkénteskedik és sportol, valamint szintén tagja az iskolában működő disputakörnek is. A fiatal lány kiemelte, feladataként tekint a járási hivatallal való közreműködést és diáktársai képviseletét.