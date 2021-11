Tiszta udvar, rendes ház címet viselhetnek az arra méltó csabai porták

Nemrégiben hírt adtunk arról, hogy újraélesztik Békéscsabán az ötvenes évek végén indított Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat. A városvédők már gyűjtik a címeket, térképen szeretnék elhelyezni azokat a házakat, ahol ma is kint látható az emblematikus tábla.

Ugrai Gábor elmondta, él egy régi mondás – mutasd az udvarát, megnevezem a gazdáját –, amely talán elindítója lehetett annak idején a Tiszta udvar, rendes ház mozgalomnak. Az ötlet dr. Seres Géza szemorvos fejében született meg, aki abban hitt, az ép látás, a tisztánlátás hatalom. Bizonyára azt is fontosnak érezte, mit látunk a saját környezetünkben.

– Nagylétán, a mai Létavértesen élt, 104 évesen halt meg két évvel ezelőtt. Sokat tett a közösségért, kancsalsággal küzdő kisgyermekeken segített, népszerű volt és közkedvelt. Az ötvenes évek elején indította útjára a Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat településén, amelyhez később a Magyar Vöröskereszt is csatlakozott a falutisztasági program keretében – részletezte a Békéscsabai Városvédő-és Városszépítő Egyesület elnöke. Hozzátette, ezért is látható a mai napig sok táblán a Vöröskereszt jelképe. A mozgalom a humanitárius szervezet segítségével országszerte ismertté vált, a kertes házak lakói szívesen beneveztek az elismerő címért. Ítészek járták a házakat, pontozták a portákat. Aki százat elért, az kitehette a Tiszta udvar, rendes ház feliratot, sőt, díszoklevelet is kapott, ami igazi presztízst, kitüntetést jelentett. Ugrai Gábor elárulta, megyénkben a tábla először egy füzesgyarmati ház falára került ki 1960 októberében. A mozgalom csúcspontja is a hatvanas évekre tehető, 1963-ban például több mint 18 ezer megyei házra került ki a dicsőségtábla.

– Békéscsabán a korabeli híradások szerint ’61-ben már 12 ház büszkélkedett tiszta udvarral a IV. kerületben. Eleken, Gyulán is járta a települést a Vöröskereszt. A fürdőváros kapta ’68-ban a legtöbb táblát, a kistelepülések közül pedig Nagykamarás lett az első. Csanádapácán még a tanácsháza is elnyerte a megtisztelő címet, a mozgalom pedig Újkígyóson élt a legtovább – tette hozzá a városvédők elnöke. Elmondta, a hatvanas évek vége felé kezdtek ellaposodni a törekvések, a rendszerváltás után egy időre meg is szűntek, aztán később sok helyen újra megelevenedett a mozgalom.

Békéscsabán Herczeg Tamás kezdeményezte felélesztését. Az országgyűlési képviselő úgy gondolja, ha a lakók a házukat, kertjüket gondozzák, ápolják, csinosítják, az számukra is remek érzés, mikrokörnyezetük rendezettsége pedig kihathat az egész utca, a kerület, sőt a város gondozottságára, esztétikumára is.

– Falusi gyermekként Pusztaföldváron nőttem fel. Jól emlékszem, mekkora becsülete volt annak, aki kiérdemelte az elismerést. A szempontrendszer kialakítása és a zsűrizés komoly munkának ígérkezik, de megéri a fáradságot, főleg, hogy a szépítő, jobbító szándékot átörökíthetjük a gyermekeinkre is – emelte ki Herczeg Tamás.

Ugrai Gábor hozzáfűzte, természetesen nem az anyagi lehetőségek döntik majd el, ki kaphat Tiszta udvar, rendes ház feliratú táblát. Aki egyszerűen csak törekszik arra, hogy összegereblyézzen, füvet nyírjon, tisztaságot tartson, az már sokat tesz önmagáért, szomszédaiért, sőt a városért is.

A házaspártól meg akarták vásárolni a táblát, de nem adták Kibédi-Varga Éva Edit és férje, Drugan Árpád majd egy éve vásárolt kertes házat Békéscsabán. Az ötvenes években épült Szemere utcai ingatlanban, amely most felújítás alatt áll, egy idős néni lakott előttük. A Tiszta udvar, rendes ház táblát megörökölték tőle, de mindent megtesznek azért, hogy továbbra is méltó legyen portájuk a különleges felirathoz. – Egy alkalommal megállt a házunk előtt egy férfi, és megkérdezte, ugyan mennyiért adnánk el neki a táblát. Összenéztük a férjemmel, és rávágtuk, ez bizony nem eladó – mesélte a békéscsabai kétgyermekes édesanya. Hozzátette, amint készen lesznek a felújítással, mindenképpen pályáznak a címre. Családjuk igyekszik megőrizni az épület és a kert eredeti hangulatát. Az udvart megtisztították a borostyántól, törzsmaradványoktól, de meghagyták a régi diófát, a szőlőlugast és az eredeti kerítést is, amely nem zárja el őket a külvilágtól. Tavasszal fákat, virágokat ültetnek majd a kertbe, olyan növényeket telepítenek, amit a rovarok, méhek is kedvelnek, és a gyerekekre sem jelent veszélyt. Konyhakertet is szeretnének a játszós, valamint a kiülős, pihenős rész mellé.

