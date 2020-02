Thék Endre emléksarkot rendeztek be az orosházi múzeumban

Berendeztek Thék Endre tiszteletére egy emléksarkot a Nagy Gyula Területi Múzeumban.

A híres asztalos halálának századik évfordulóján több rendezvénnyel is emlékeztek rá: Thék-emléktáblát avattak, bemutatták Verasztó Antal Thék Endre, a méltóságos asztalos című kötetét, Rákoskeresztúron, az új köztemetőben megkoszorúzták a Thék család sírboltját, a múzeumban időszaki kiállítást nyitottak.

Az emléksarokban látható az az aranyérem, amit Thék Endre bútorgyárosnak az 1888-as Országos Iparegyesületi Kiállításon ítéltek. Az érem a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum tulajdona, mostantól az orosházi múzeumban látható. Az emlékhelyen Thék Endre portréja, mellszobra, első feleségének, Morbitzer Antóniának a márvány mellszobra, a Thék-gyárban készült asztal, rajta a Thék Endre íróasztaláról bekerült asztali lámpa is megtekinthető.

Ajtony Judit, a Thék Endre-életmű kutatója izgalmas, személyes kapcsolatáról is említést tett az emléksarok megnyitásakor. Elmondta, kutatásait a meglelt végrendelet másolata indította el. Kislányként ő is a Thék Endre utcai szülői házban a bútorasztalos zongoráján tanult zenélni, és számos családi kötődéséről beszélt hallgatósága előtt. Fotókkal illusztrálva bemutatta a mester munkásságát, korabeli újságcikkeket idézett, az Országházban, a budavári palotában, a királyi vonaton az orosházi mester asztalosmunkáit mutatta be. Az ünnepi alkalom után jelentette be Verasztó Antal helytörténész a visszavonulását.

– Tudni kell 84 évesen hátrébb lépni. Munka van, volna, de az egészségem is ad figyelmeztető jelzéseket. Van még a kézirataim között soha nem publikált, számos érdekesség. Már 188 oldalra való ez a sok apróság – mondta otthonában pihenve. Orosháza az ősök árnyékában címmel, eddig kiadatlan írásaihoz gyűjtögeti az anyagokat, s majd azt publikálja egy kötetben.