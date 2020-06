Tetten érték a zöld bevándorlót Szarvason

Az eset hasonlít ahhoz a balszerencsés bűnözőéhez, aki a helyi seriffhez olyankor próbált betörni, amikor az otthon épp a szolgálati fegyverét tisztogatta. A seriff szerepében Dr. Jakab Gusztáv botanikus, a SZIE egyetemi docense. A behatoló pedig az útifűlevelű kígyószisz (Echium plantagineum).

De hogyan került a növény Szarvasra? Egészen biztosan nem szándékos betelepítésről, hanem véletlenszerű behurcolásról van szó. A kert gondozásakor tűnt fel neki, hogy valami nem szokványos növény került a fűnyíró elé. Kihagyta a területet, majd virágzáskor beazonosította, hogy ez egy, a mediterráneumban honos gyomnövény, amit Magyarországról korábban nem jeleztek. Turistaként leggyakrabban strandokon, homokos területeken lehet ezzel a növénnyel találkozni, mondta.

Botanikus kollégái, akik kifejezetten ilyen kutatásokat folytatnak, azt javasolták, figyelje meg, és dokumentálja, hogy tud-e szaporodni hazánkban a növény, majd juttassa el herbáriumoknak a példányokat és tudományos folyóiratokhoz az információkat. Ezt követően tájékoztatták, hogy a Facebook-on már Budapest környékéről is jelzik műkedvelő botanikusok a fajt, akik nem boldogulnak az azonosításával.

– Nem az első eset, hogy ritkább gyomnövények nálam felbukkannak, jellemzően inkább hazai fajok, amik egy-két évig jelen voltak a kertemben, aztán a fűnyírás miatt kipusztultak. Volt már itt ráncos matyó, varjúláb és vetési boglárka, de ez az első eset, hogy ilyen messziről behurcolt fajt sikerült beazonosítani – sorolta. – Ez az eset azért különleges, mert a legtöbb behurcolás esetében hiányzik a tettenérés, mivel az nem szakemberekhez kötődik. Észre sem veszik a botanikusok a jövevényt, csak amikor már késő. Nálam ez időben történt meg, tetten értük a növényt, amint betette a lábát az országba. Legtöbb esetben csak találgatjuk az „utazás” módját is. Főleg egy nagyobb maggal rendelkező növénynél ez mindig rejtély. Ebben az esetben tudni lehet, hogy a kertemben ott telepedett meg, ahol a túrákat követően a bakancsomat és az autó gumiszőnyegeit szoktam mosni.

Dr. Jakab Gusztáv előszeretettel fényképez ritka növényfajokat, így ezek során könnyen a cipőjére, ruhájára tapadhatnak a magok.

A növényről elmondta, hogy a nálunk megszokottnál jóval enyhébb éghajlatot kedvel, ezért sikeres megtelepedése mindenképp a klímaváltozás számlájára írható. Erről a növényfajról azt kell tudni, hogy a magja ősszel csírázik, kialakul a tőlevélrózsája, így telel át, majd tavasszal kezd virágozni. A klímaváltozás miatt enyhülő teleink lehetővé teszik azt, hogy ez a faj nálunk is megtelepedjen. Ez egy európai faj, de már behurcolták Ausztráliába, Dél–Afrikába és Észak-Amerikába is, ahol komoly problémákat okoz a mezőgazdaságnak.

– Attól tartok, hogy a klímaváltozással nálunk is inváziós fajjá fog válni, amit a főváros környéki előfordulások bizonyítanak. A növényről tudni kell, hogy mérgező. Alkaloidjai a májat károsítják. Persze senki nem fogja megenni, nem a gyerekeinket vagy magunkat kell tőle félteni, hanem a legelő állatokat, főleg a lovakra jelent veszélyt. De a méze is mérgező. Ahol nagy mennyiségben gyűjtenek belőle a méhek, ott hígítani kell a mézet, hogy biztosan ne legyen az emberi egészségre is ártalmas.

Egy kormányrendelet szabályozza, hogy ilyen esetekben mi a teendő. Bejelentést kell tenni (ez megtörtént), amit követően szakértők bevonásával kockázatbecslést végeznek a jövevény veszélyességére vonatkozóan. Amennyiben kockázatosnak ítélik meg, akkor az illetékes nemzeti park igazgatóság elrendelheti a kiirtását.

Az inváziós fajokra jellemző, hogy amikor betörnek egy új élőhelyre, látványosan el tudnak szaporodni, gyakran jóval nagyobb tömegben, mint az eredeti élőhelyükön, ahol megvoltak a természetes ellenségei, például olyan növényevők, amik féken tudták tartani.

– Mi az üzenete ennek az esetnek? – vonta le a végső következtetést. – A klímaváltozás a nyakunkon van, és a globalizáció következtében túl nagy a mozgás a világban, és ez a két tényező kedvez az ilyen idegen fajok a terjedésének. Terjednek, mint ahogy a nagyvárosokban a koronavírus is tette.