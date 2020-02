Tesztelték a csabai kolbászt, Pallér mester nyert

A Magyar Gasztronómiai Egyesület (MGE) és a Bűvös Szakács Budapesten, a Gundel szakiskolában tartotta legújabb kolbásztesztjét a minap. Egy kategória volt: a csabai. Ebből 14 tétel került – csak sorszámmal – a pontozók elé. A győztes Pallér Sándor újkígyósi hentesmesternek, a Csabai Kolbászklub tagjának a terméke lett.

Hégely Sándornak, a Csabai Kolbászfesztivál igazgatójának, a Csabai Kolbászklub elnökének, valamint a környékbeli MGE-tagok ajánlásának alapján adtak be kulárés vastagokat megyénkbeli kolbászkészítők a tesztre.

Molnár B. Tamás, a gasztronómiai egyesület elnöke elmondta, néhány ismert termelő tavalyi tételei már elfogytak, az új kulárés vastagkolbászok pedig még nincsenek kellően megérve. Így is jó és kimondottan jó kolbászok értek el dobogós helyezést. Csak azok a termékek szerepelhettek az élmezőnyben, melyek legalább egy tesztelőtől első helyezést kaptak.

Az elnök elmondta, a legjobbak tartják a minőséget, ugyanis az előző teszten is Pallér Sándor kolbászát találták legjobban a bírálók. A békéscsabai Péli István és Juhász Ádám a korábbi kolbászfesztiválokon és MGE-teszteken is eredményesen szerepeltek készítményeikkel, most is a legszűkebb élmezőnyben végeztek.

– Nem számítottam rá, hogy újra nyerek, ugyanis nagyon sokan készítenek a térségben csabai ízvilágú, kiváló kolbászt – hangsúlyozta Pallér Sándor. A hentesmester feleségével, Mónika korábban elnyerte a HÍR-védjegyet újkígyósi házikolbászukkal. A Pallér Böllér csapat Sándor vezetésével Gyulán, Orosházán és Békéscsabán is aranyérmes lett versenyműveivel, jó hírét vitték Újkígyósnak, amiért elismerték őket.

És hogy mi a titka a kolbászuknak? A mester szerint a jó alapanyag, a minőségi fűszer. Száz százalékos tisztaságú sót, aromatasakban lévő köménymagot, helyi házi paprikát és hosszú ideje a barátjától Makóról beszerzett fokhagymát használnak. A tesztelők kiemelték, a Pallér-kolbász kóstolásakor a szájpadlást jóféle íz töltötte be, nem lógott ki a füstösség. Elegáns, minimális a fokhagyma, jóízű paprika, eltalált köménymennyiség jellemezte a terméket. A só és a paprika mellett a jóféle, érett hús sajátos íze is elnyerte a tesztelők tetszését.

A rendezvényen szó esett arról is, hogy a kolbászműfaj a 19. században jelent meg Békéscsabán és környékén (Újkígyós, Békés, Kétsoprony, Kondoros, Tótkomlós). Betelepült szlovákok kezdték gyártani, de hamar beházasodott a magyar fűszerpaprika is, így vált közös alkotássá a készítmény. A jó csabai fogyasztáskor szaftos, nem túl száraz, de nem is kenhető. Ezt az állagot általában 4-5 hónap alatt éri el, és akár 8-12 hónapig is érlelhető optimális körülmények között.

A békéscsabai Péli István a Nádas-csípőssel a harmadik helyen végzett a rangos mezőnyben. Vastagjával nyert már a Csabai Kolbászfesztivál szárazkolbászversenyén, és egyéb díjakat is kiérdemelt portékájával. Ahogy mondta, bárhol tesztelik a legjobb, megyénkben készült kolbászokat, az első helyeken ugyanazok szerepelnek, csak az érem színe változik.