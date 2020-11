Testhőmérsékletet mérnek az orosházi polgármesteri hivatalban

Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere a járvány második hullámának kapcsán tett közzé információkat közösségi oldalán.

Szinte az összes intézményben, a legtöbb iskolában, a polgármesteri hivatalban is felbukkant már a vírus. Az Orosházi Kórház több dolgozója koronavírusos, jobbulást kívánok valamennyiüknek! – olvasható Dávid Zoltán közösségi oldalán.

Az intézménynek minden szükséges védőfelszerelést és fertőtlenítőszert biztosítunk, az oktatási intézményekbe plusz takarító személyzetet vezényeltünk, hogy segítsenek a folyamatos fertőtlenítésben – fogalmazott a városvezető.

– A járvány terjedését nem tudjuk megállítani, de lassítani igen. Éppen ezért nyomatékosan kérek mindenkit, hogy vegyék komolyan az előírásokat, felelősségteljesen és következetesen tartsák és tartassák be a szabályokat, ez most mindannyiunk érdeke és eszköze a vírus ellen. Őszintén remélem, hogy elkerülhetjük a teljes leállást, amiben márciusban már részünk volt. Ehhez azonban az egyéni felelősségvállalásra is szükség van. Vigyázunk kell egymásra, vigyáznunk kell önmagunkra.

Rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon. Ez hatalmas felelősség valamennyi településvezető számára, számomra is. A legjobb tudásom szerint végzem a munkámat, támaszkodva kollégáim szakértelmére.

– Ne legyen kétségünk afelől, hogy a számok a következő napokban tovább emelkednek – Orosházán is. Egyre többen tapasztalják majd, hogy ismeretségi körükben is rendre betegednek meg az emberek, egyre többen kórházba kerülnek. Tájékoztatom önöket, hogy az Orosházi Kórházat harmadhelyi felelős kórházzá jelölték ki, vagyis a kórház abban az esetben fogad súlyos és középsúlyos, igazolt koronavírusos betegeket, ha a sorrendben előtte lévő kórházak kapacitása megtelik. Legelőször az elsőhelyi kijelölt kórházakba szállítják a súlyos és középsúlyos, igazolt koronavírusos, valamint gyanús betegeket, majd a másodhelyi ellátóhelyekre, s ha ezek a kórháza is telítődtek, akkor a harmadhelyire, köztük Orosházára is. Az egészségügyi szakemberek felkészültek, elkötelezettek, számíthatunk rájuk, de meg kell tennünk mindent, hogy az ellátórendszert lehetőség ne terheljük.

A művelődési ház műsortervét újra kellett gondolnunk – sokadjára. A legfőbb most az emberi élet védelme, ezért a csütörtöki PMK 50 program online lesz.

– A polgármesteri hivatalban egyelőre a korábban megszabott rend szerint zajlik az ügyfélfogadás, de kérem, csak a legszükségesebb esetben válasszák a személyes megjelenést, ha csak tehetik, online, vagy telefonon intézzék hivatalos ügyeiket. Ha mindenképp szükséges a személyes megjelenés, abban az esetben maszkot kell viselni, az épületbe történő belépéskor a kezet fertőtleníteni kell. Mától életbe lépő szigorítás, hogy a hivatalba érkezők testhőmérsékletét ellenőrzik, dolgozókét, ügyfelekét egyaránt. Természetesen az épületben folyamatos és fokozott a fertőtlenítés – olvasható az orosházi polgármester Facebook-oldalán.