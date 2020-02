Teljesen megújult a községi könyvtár Méhkeréken

Véget ért a könyvtár és a házasságkötő terem energetikai korszerűsítése.

A beruházásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyílt lehetőség – mondta el hírportálunknak Tát Margit polgármester és Petrusán Mihályné, a bibliotéka vezetője. A fejlesztés során szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, rendbe tették a fűtési rendszert, továbbá az akadálymentesítésről is gondoskodtak. Az önkormányzat saját költségén egy teakonyhát is kialakított az épületben. A TOP keretében korábban rendbe tették a községházát és az óvodát is.