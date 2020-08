Teljesen megújul a békési Puskaporos-tó

Több részből álló fejlesztést valósítanak meg a békési Puskaporos-tónál. Egy pályázati projekt részeként a záportározót kikotorták, amivel növelték a kapacitását. A Békési Horgász Egyesület pedig több generációt kiszolgáló rekreációs helyet alakít ki a területen, ami nemcsak a pecásoknak, hanem a családoknak is kikapcsolódásul szolgálhat.

A Puskaporos-tó hatalmas területről, így a Csabai útról, a Lengyel Lajos és a Fonó utca környékéről fogadja be az eső- illetve csapadékvizet – nyilatkozta hírportálunknak Balog Zoltán. Az önkormányzati képviselő, egy személyben a Békési Horgász Egyesület elnöke az előzményekkel kapcsolatban elmondta, az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon nyert el támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszerek korszerűsítésére. A források segítségével egyebek mellett kikotorták az említett tározót, illetve a kapcsolódó beruházásoknak köszönhetően az állandó vízszint is garantálható lesz a Puskaporosban. A munkálatok során a halakat kimentették a tóból, leengedték a vizet, majd megtörtént a terület kotrása. Ezt követően a vizet visszaengedték.

– A jelenlegi időszakban heti rendszerességgel konzultálunk halbiológus szakemberrel, aki egyebek mellett vizsgálta az iszapmintát, a planktonokat, a tápláléklánc helyreállását – ecsetelte Balog Zoltán. – A folyamatok kedvező tendenciát mutatnak, így várhatóan szeptemberben néhány mázsa halat már visszatelepítünk a tóba. Pontyot, csukát, harcsát, keszegféléket egyaránt kihelyezünk majd. Az áramot kivezetjük a tó partjára, térfigyelő kamerák vigyázzák majd a biztonságot, illetve horgászhelyeket alakítunk ki. Várhatóan még idén, de legkésőbb jövő év elejére felhúznak egy helyiséget a halőrök számára is.

Balog Zoltán kitért arra, hogy nem csak egy horgásztó kialakításában gondolkodnak: – Természetesen ez is nagyon fontos, de a célunk összetettebb. Már korábban is láttuk, hogy nagyon sok korosztály látogat ki a vízhez. Fiatalok és idősebbek is leülnek itt, olvasnak, fotózzák a madarakat – tette hozzá. – Éppen ezért egy rekreációs, pihenőhely létrehozása a fő elképzelésünk.

A tóban már most is látható az a Balog Zoltán kérésére meghagyott, kis szigetként elterülő nádas, amely nádi madaraknak, vadkacsáknak, törpegémeknek, esetleg barna kányának ad majd otthont: – A látogatók eddig is nagyon szerették a madarakat, amelyek látványa amúgy is feldobta a hangulatot. Abban bízunk, hogy a terület rendezése kedvezni fog a különleges élővilágnak – húzta alá.