Településük születésnapját ünnepelték a szarvasiak

Koszorúzással, istentisztelettel, ünnepi beszédekkel és kitüntetésekkel ünnepelték csütörtökön Szarvas 298. születésnapját. Az eseményen ugyan a szokásosnál szűkebb körben, de a megszokott ünnepi hangulatban emlékeztek vissza a majd háromszáz éves település fontos pillanataira.

A jubileumi rendezvény a Kossuth téren, Báró Harruckern János György szobránál kezdődött koszorúzással, amit felvonulás követett egészen az Evangélikus Ótemplomig, fúvószenekari felvezetéssel. Az imaházban hálaadó istentiszteletet tartottak, majd felolvasták Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és Szarvas díszpolgára üzenetét, azt követően Frankó Anna, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Babák Mihály polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévők.

Domokos László üzenetében elhangzott, nagyra becsüli a település hagyományainak megőrzése és ápolása érdekében tett erőfeszítéseit, hiszen ez segít embernek maradni a sokszor kusza és kegyetlen világban. Hiszen a szellemi örökség egy olyan érték, amit a közösség megőrzése és továbbadása méltónak tart. Amennyiben nem adják tovább, elveszíti lényegét, megszűnik éltető forrásnak lenni.

Frankó Anna elmondta, településük egykor terméketlen földje közel háromszáz év alatt a dolgos szarvasiaknak köszönhetően termékennyé vált. Jeles napjuk pedig alkalmas arra, hogy felidézzék a város múltját, amelyre mindannyian büszkék lehetnek. Első mérföldkőként a 298 évvel ezelőtti letelepedést említette, amikor a lakosság ősei megtalálták otthonukat jelenlegi területükben. Hozzátette, a helyi szlovákok, akiknek gyökerei a 18. századig nyúlnak vissza rendkívül hálásak azért, hogy ők is Szarvason élhetnek.

Kifejtette, az első évtizedek ugyan nehéz munkát követeltek, de a letelepedők nem adták fel. Tessedik Sámuel például 53 évig szolgálta a szarvasiakat, fejlődésnek indította a várost, templomot épített és megalapította Európa első gazdasági iskoláját is. Kitartóságának és követőinek köszönhetően pedig Szarvas mezőgazdasági településsé válhatott.

Videó: Kiss Zoltán

Babák Mihály ünnepi beszédében kifejtette, a 298 év egy település életében sok generációt jelent. Azok a tótok pedig, akik eljöttek a felvidékről megalapítani a várost vállalkozó szelleműek és merészek voltak, emellett bíztak is, így lényegében magyarok lettek. Elmondta, véleménye szerint a jelenlegi lakosságnak vitatkozni és harcolni kell azért, amit eddig elértek és azért a bölcsességért is, amit elődeik rájuk hagytak, hogy továbbvigyék. Ehhez szükségük van szívre, reményre és szeretetre, hiszen ahogy egykor édesapja is mondta neki, egy város nem csupán épületek tömege, hanem egy nagy család, amiről gondoskodni kell és folyamatosan a jövőjét szőni.

Emellett munkára kell bírni mindazokat, akik alkotó erővel ezt a közösséget gyarapítani próbálják. Fontos még az is, hogy mindig tudjanak örülni egymás sikereinek, legyenek bölcsek, értékesek, és azokat az értékeket, melyeket öregjeik törvényekké, hagyományokká és szokásokká tettek, éljék meg mindannyian, hiszen már kiállták az idő próbáját.