Télanyó lóháton érkezett a gyerekekhez Orosházán

A Nemzeti Vágták történetébe beírta magát egy orosházi diáklány, Mórocz Mercédes és lova, Morcos. A Kishuszár vágtákon bizonyított sok éven át a lány, öregbítve Orosháza kiváló, lovas jó hírét. Ló és lovasa ezekben a napokban piros ruhát öltött.

A kiváló orosházi lovas hatszor indult Orosháza színeiben és mindannyiszor be is jutott a vágta budapesti döntőjébe. Megjárta a győzelmi dobogó valamennyi fokát. A napokban Merci úgy döntött, kedvencével a városban járva, kelve szerez örömöt a legkisebbeknek. Már pénteken patadobogás hallatszott a belvárosi utcákon. Megjelent lovával Télanyó, hogy a gyerekeknek szerezzen felejthetetlen pillanatokat. Volt is nagy rácsodálkozás mindenhol, amikor ,,leparkolt,, ló és lovasa.

Beküldött videó