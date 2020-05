Távolból üzent újkígyósi édesanyjának

Deák Róbertné a távolság ellenére is megoldotta, hogy felköszöntse Újkígyóson élő 84 éves anyukáját.

Az újkígyósi születésű Deák Róbertné több mint harminc éve Balatonfüreden él családjával. Idén viszont a koronavírus-járvány miatt nem mertek útnak indulni május első vasárnapján. És bár ezen a napon messze volt 84 éves édesanyjától, de a távolból egy virágcsokorral és szíve minden szeretetével felköszöntötte őt anyák napja alkalmából.

– Ez a nap más mint a többi, mert az ünnep fényét az édesanyák adják. Vírus ide vagy oda az édesanya örök, akit most, – hála az újkígyósi Balogh József virágosnak – egy gyönyörű szép anyák napi csokorral tudtam meglepni. Ráadásul a virágos az átadásról egy képet is készített, amiért szintén nagyon hálás vagyok neki – osztotta meg az örömét Deák Róbertné.

Az olvasónk egyúttal elárulta, nem sokkal a csokor átadása után, megérkeztek az édesanyjához a húgáék is, így videoüzenetben, örömkönnyek közt ugyancsak felköszönthette édesanyját. A mellékelt fotó bizonyítja, hogy most ebben a nehéz, elszigetelt helyzetben is lehet boldogságot okozni azoknak, akiket a legjobban szeretünk.