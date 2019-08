Tavaly is javultak a gyulai bűnügyi mutatók

Gyula egy békés, élhető, biztonságos városnak számít: a rendőrségi statisztikák tovább javultak tavaly, s a bűncselekmények száma is csökkent. Mindez a helyi képviselő-testület legutóbbi ülésén hangzott el, a Gyulai Rendőrkapitányság beszámolójának tárgyalása során.

– 2013 óta közel a felére esett vissza a bűncselekmények száma a Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén – vezette fel a beszámolót Kolysza Zoltán rendőr alezredes, a Gyulai Rendőrkapitányság vezetője. A tulajdon elleni szabálysértéseknél is hasonló tendencia figyelhető meg. A város területén 2017-ben 515, 2018-ban 454 bűncselekményt regisztráltak, ami 11,8 százalékos csökkenést jelent. A nyomozási és felderítési eredményesség 69,3 százalékos, ami az utóbbi évek legjobb aránya. Az úgynevezett kiemelten kezelt bűncselekmények is csökkentek.

Ennek kapcsán a gyulai rendőrkapitány hangsúlyozta: a stabil közbiztonság értéknek számít, amit mind a gazdaság, mind a turisztika jól kamatoztathat. Kolysza Zoltán szólt arról, hogy a közterületi bűncselekmények száma – ha minimálisan is, de – emelkedett, viszont a nyomozási eredményesség magas, 88,6 százalékos. A testi sértések száma 40-ről 37 csökkent, a rongálások száma 19-ről 18-ra. 2017-ben kettő, 2018-ban öt rablás történt, ugyanakkor mindkét évben valamennyi esetet felderítették. A lakásbetörések száma visszaesett, az eredményesség 57,1 százalékos, és országos ügyek felderítésében is részt vettek a gyulai rendőrök. Az elfogások száma jelentősen emelkedett.

Kolysza Zoltán elmondta, a megelőzési tevékenységre is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Iskolákban, óvodákban, rendezvényeken, idősek otthonaiban, klubjaiban is próbálják elérni prevenciós munkával, hogy kevesebb legyen a bűncselekmény. Tavaly is sok programot szerveztek ennek a jegyében. A társszervekkel, az önkormányzattal, a közterület-felügyelőkkel, több szervezettel számos alkalommal dolgoztak és dolgoznak együtt, ahogy a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel is gyakran járőröznek közösen éjszakánként, illetve elsősorban hétvégenként.

Az alezredes az idei év fontos feladatának jelölte meg, hogy a közterületi bűncselekményekre minél előbb reagáljanak, és ezzel növeljék a lakosság biztonságérzetét. Kitért arra is, hogy idén – a beszámoló dátumáig – 20 százalékkal esett vissza a közlekedési balesetek száma Gyulán. A rendőrség nagyobb erőket koncentrált a problémás helyszínekre, amiben segítségükre van az a térkép, amelyen jelzik, hogy mely területek veszélyeztetettebbek.

Kiss Tamásné önkormányzati képviselő elismerően szólt a rendőrség munkájáról. Felhívta a figyelmet, hogy a felújított, illetve teljesen új utcákon az autósok gyakran gyorsabban hajtanak, ami akár gyerekeket is veszélyeztet. Kolysza Zoltán elmondta, figyelni fognak az érintett helyekre, és betartatják a szabályokat.