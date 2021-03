Tartalékosok adománya érkezett Orosházára

Megérkezett szombaton reggel a Teréz utcai szociális otthon kapujához az a kamion, amiből szorgos kezek azonnal raktárakba vitték a Német Tartalékos Szövetség Oberpfalz Megyei Csoport által küldött adományt.

A mosógépektől kezdve az ágyakon át, az ágyneműgarnitúrákon keresztül olyan értékes használati eszközöket juttattak magyar barátaiknak, amik hasznosulnak akár a szociális ellátásban, illetve a kórházban.

Egy régi tartalékos kapcsolat húzódik a háttérben. Ennek helyi mozgatója Antal László, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Orosházi Város Szervezetének az elnöke. Vele is a reggeli rakodásnál találkoztunk. Elmondta, a MATASZ Békés Megyei Szervezetének és a Német Tartalékos Szövetség Bajorországi Oberpfalz Megyei Csoportjának kapcsolata tizenöt éves. A partnerség példás. Ahogy más alkalmakkor, így most is megtöltöttek a német tartalékosok katonai raktáraikból egy kamiont. Ráadásul a szállítás költségeit is magukra vállalták. A szociális intézmény mellett az orosházi kórháznak is jutnak ágyneműgarnitúrák ebből a szállítmányból.